Nel corso dei prossimi mesi, non mancheranno i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso tutti gli appassionati di Beautiful. In particolare, i telespettatori vedranno come cambieranno gli scenari nel momento in cui verrà a galla la verità sulla piccola Beth. Mentre Flo finirà in carcere, Thomas farà perdere le sue tracce, ricomparendo di fronte a Hope in prossimità della scogliera su cui sorge la casa di Steffy. Temendo che la figlia sia in pericolo, Brooke non esiterà ad avventarsi contro il figliastro facendolo cadere nel dirupo.

Thomas tenta di chiedere perdono a Hope nelle prossime puntate di Beautiful

Le prossime puntate di Beautiful saranno dense di emozioni, così come riportano le anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti. Da quanto si apprende infatti, Thomas cercherà di spiegare a Hope le ragioni per cui non le ha rivelato che Beth fosse viva e lo farà presentandosi di fronte a lei sulla scogliera vicino a casa di Steffy. La sua ossessione per Hope lo avrà portato a compiere azioni disdicevoli, tanto che la figlia di Brooke non vorrà nemmeno ascoltare ciò che Thomas avrà da dirle.

Hope sarà ancora furiosa con il giovane e non riuscirà a perdonarlo per il male fatto a lei a Liam avendo tenuto nascosta la verità su Beth.

Brooke si avventa su Thomas e lo fa cadere dalla scogliera

La scena di Thomas vicino va Hope verrà vista da Brooke la quale avrà timore che il figliastro possa fare ancora del male alla figlia. Per tale motivo, credendo che il giovane stia minacciando Hope, Brooke si avventerà su Thomas facendolo cadere dalla scogliera.

Anche Ridge assisterà alla scena e correrà in soccorso del figlio, che sarà riverso a terra privo di sensi: l'incidente potrebbe costare la vita al giovane stilista, il quale verrà trasportato in ospedale.

Beautiful, trame Usa: Thomas fuori pericolo dopo l'incidente

Non mancheranno in questo frangente i primi attriti tra Brooke e Ridge in merito non solo al coinvolgimento di Thomas nella questione di Beth, ma anche riguardo alla dinamica della caduta.

Brooke sosterrà che si è trattato solo di un incidente, mentre il marito la accuserà di aver voluto fare intenzionalmente del male al figlio. La tensione tra i due coniugi si allenterà un po' solo nel momento in cui i medici diranno che Thomas riprenderà conoscenza. Il giovane avrà riportato un trauma cranico e varie escoriazioni ma non sarà in pericolo di vita. Ridge tirerà un sospiro di sollievo e cercherà da questo momento in poi di aiutare il figlio ad uscire dai guai in cui si è cacciato. Riuscirà il Forrester a evitare che Thomas finisca in prigione per quanto accaduto con Beth? Intanto il detective Sanchez indagherà sull'incidente alla scogliera per far luce sulla dinamica dei fatti.

In attesa di ulteriori notizie in merito a questa vicenda, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 13:40. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.