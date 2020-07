Ciak, si ricomincia. Il 1 luglio gli attori di numerose fiction della Tv sono tornati sul set. Tra questi, hanno rivestito i panni dei loro personaggi gli artisti di Che Dio ci aiuti. Il telefilm, che incolla davanti alla tv milioni di telespettatori, è giunto alla sua sesta stagione. A causa dell’emergenza sanitaria nazionale, che ha causato un blocco delle attività, le registrazioni (che sarebbero dovute incominciare a fine marzo) sono partite solo qualche giorno fa. Per questo, stando anche ad alcune anticipazioni, si prevede che la messa in onda delle puntate sia prevista per la primavera del 2021.

Elena Sofia Ricci, che interpreta in Che Dio ci aiuti Suor Angela, per condividere un momento gioioso con i suoi fan, ma soprattutto per avvisarli dell’avvio delle riprese, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia. Elena Sofia Ricci è così ritratta in compagnia di un altro personaggio della soap, Azzurra Leonardi (che viene interpretata da Francesca Chillemi).

Il commento di Elena Sofia Ricci

Tutto è pronto dunque per girare le nuove puntate della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Nella foto postata da Elena Sofia Ricci su Instagram, l’attrice ha mostrato come si stanno svolgendo le riprese (che devono essere eseguite seguendo delle direttive molto precise). Il sottotitolo della foto postata è: ”Arieccoci… #cheDiociaiuti”.

Questo commento ha scatenato nei fan molta gioia, dato che non vedono l’ora di vedere gli episodi e le vicende che accadranno nel “Convento degli Angeli”. Anche Francesca Chillemi ha pubblicato sul proprio social network Instagram, una storia divertente in compagnia di Elena Sofia Ricci. Nel video si vede infatti la Chillemi che afferma “Siamo sul set”.

Tra Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci vi è una grande amicizia e stima: le due attrici sono infatti due dei capisaldi della fiction Che Dio ci aiuti.

Ci sono due new entry nel cast

Non si conoscono ancora le trame precise di ciò che accadrà in “Che Dio ci aiuti 6”. Secondo alcuni rumors, però, si sa che il personaggio interpretato da Francesca Chillemi, alias Azzurra Leonardi, si riavvicinerà molto alla fede.

Secondo alcuni fan, infatti, questo riavvicinamento porterà la ragazza a prendere i voti. Per avere qualche anticipazione in più, occorre aspettare ancora qualche settimana, ma nel frattempo si può indagare in merito al cast della fiction: ci sono stati infatti alcuni addii, ma anche dei grandi ritorni e delle new entry. Non ci saranno Arianna Montefiori e Giovanni Caccamo (rispettivamente nei panni di Valentina e di Gabriele). Ritornerà, invece, il personaggio di Monica Giulietti (Diana Del Bufalo). Tra le new entry, vi sono Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini, anche se non si è ancora a conoscenza dei ruoli che i due ragazzi ricopriranno.