Sabato 4 luglio, in prima serata su Rete 4, andrà in onda un doppio episodio di Una vita, la soap tv iberica ambientata nel ricco quartiere di calle Acacias. Le nuove trame saranno incentrate su Lucia e sul suo stato di salute. Dalle anticipazioni, si verrà a sapere che la donna starà peggiorando sempre più a causa della malattia. Sarà il medico a svelare a Telmo che Lucia sta per morire a causa di un tumore ai polmoni. Altra vicenda invece, quella che riguarderà Genoveva la quale, dopo la tragica morte di Samuel, sembrerà inconsolabile.

Anticipazioni Una vita: Telmo scopre che Lucia sta per morire

Molte novità in arrivo nel prossimo episodio serale di Una vita in onda sabato 4 luglio su Rete 4. Lucia, dopo il malore avuto nel corso del funerale di Eduardo, si ritroverà in ospedale. Le sue condizioni si saranno aggravate, tanto che il medico dirà a Telmo la verità sulle reali condizioni delle donna.

Sarà in questo modo che Telmo verrà a conoscenza della malattia terminale di Lucia e prenderà atto, suo malgrado, che non vi sarà più nulla da fare per salvarla. La sua amata starà per morire.

Una vita, spoiler 4 luglio: Lucia si aggrava, Telmo le resta accanto

Dopo l'agghiacciante notizia ricevuta dal dottor Echevarria, Telmo comincerà a ripensare allo strano comportamento di Lucia degli ultimi tempi.

L'ex sacerdote comincerà a mettere insieme i tasselli del puzzle e capirà che la sua amata, aveva a suo tempo rinunciato alla fuga, per proteggere lui e Mateo. La donna infatti, non voleva sentirsi un peso per loro e, per tale motivo, aveva sacrificato i suoi ultimi giorni di vita, per non dar loro ulteriore dolore.

Ora che Telmo sarà alla conoscenza della verità, non gli resterà altro da fare che rimanere accanto a Lucia nei suoi ultimi attimi di vita.

Serale di una vita: Genoveva inconsolabile dopo la morte di Samuel

Nel corso dell'appuntamento serale del 4 luglio, non vi sarà solo il dolore di Telmo e Lucia, ma anche quello di Genoveva, la quale sarà inconsolabile dopo la morte di Samuel, il quale ha perso la vita nel tentativo di proteggere la moglie dall'ira di Cristobal.

Quest'ultima mediterà vendetta contro i vicini di Acacias, rei di non averli aiutati nella loro fuga dal quartiere. Genoveva veglierà da sola la salma del marito e parteciperà in solitudine al suo funerale. Dopo quanto accaduto, la Salmeron sembrerà profondamente cambiata e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà cosa avrà in serbo il destino per la giovane vedova. Dalle anticipazioni sui prossimi episodi, si viene a sapere che la donna lascerà temporaneamente il quartiere, salvo poi farvi ritorno insieme a un misterioso accompagnatore.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Una vita in onda questo sabato 4 luglio in prima serata su Rete 4.