Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kuş) riportano che, oltre alla storia d'amore tra Can e Sanem, ci sarà in gioco una nuova relazione al centro della soap: quella tra Leyla ed Emre.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:50. La fiction racconta la storia d'amore tra Can e Sanem. Tuttavia, la loro relazione è ostacolata da Emre, fratello di Can, il quale vuole sabotare l'azienda di famiglia servendosi dell'ingenuità di Sanem.

Anticipazioni turche: Leyla innamorata di Emre

Le anticipazioni turche di Daydreamer riportano che Leyla si scopre innamorata di Emre, il suo capo per cui ha una cotta da molto tempo.

Ad aumentare questo sentimento nei suoi confronti è stata una serata che i due hanno trascorso insieme in ufficio, dove Emre era molto ubriaco. Leyla si è subito offerta di aiutarlo e consolarlo. Nelle prossime puntate, infatti, vedremo Emre affranto dai sensi di colpa poiché ha scoperto che è stata Aylin (sua fidanzata) a minare la carriera di suo fratello. In seguito a questo evento, il giovane decide di chiudersi in sé stesso. Dal momento in cui Leyla ed Emre passano la serata in ufficio, i due inizieranno a frequentarsi più spesso al punto da concedersi una cena insieme. Infatti, appena rientrati dal viaggio, per sdebitarsi dell'aiuto che Leyla gli ha offerto, Emre decide di invitarla a cena.

La ragazza parlerà dei suoi sentimenti anche con Sanem, la quale resterà molto sorpresa a causa di tutti i segreti che conosce dell'uomo. Nonostante i suoi pensieri su Emre, la giovane però non perderà occasione per aiutare la sorella.

Spoiler turchi: Aylin rovina tutto

Leyla sembra essere davvero presa da Emre, colpita dalle tante attenzioni che l'uomo ha sempre avuto nei suoi confronti.

I due arrivano addirittura a programmare una cena insieme, ma sarà la presenza di Aylin a rovinare tutto. Infatti, la donna farà di tutto per sabotare l'incontro ed Emre non riuscirà a prendere sul serio l'impegno. L'uomo si dimenticherà completamente della cena e non si presenterà all'appuntamento.

Aylin, infatti, riuscirà a trattenerlo tutta la serata. Leyla, convinta che Emre non prova nulla per lei, si lascerà consolare da Osman, il quale non aspetta altro che averla tra le sue braccia. Per scusarsi della brutta figura, Emre offrirà un pranzo a Leyla facendole recapitare un'insalata nella sua postazione. La giovane apprezzerà molto il gesto e deciderà di schierarsi completamente contro Aylin e tra le due donne, ormai rivali in amore, ci sarà una lunga guerra. Leyla confessa a Sanem di essersi accorta dei sentimenti che Osman prova per lei, ma ammette di non riuscire a vederlo come un possibile fidanzato.