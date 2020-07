Il piano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e del neo marito Alfredo Bryce darà i suoi frutti. Gli spoiler spagnoli delle prossime puntate di Una vita svelano che i vicini di Acacias 38 verranno ridotti in povertà per colpa della coppia, disposta a tutto pur di vendicare la morte di Samuel Alday.

Una vita: il vicinato investe sul Banco Americano

Le anticipazioni della soap opera iberica, delle puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, svelano che Alfredo racconterà al vicinato di essere uno dei soci del Banco Americano. Per questo motivo l'uomo inviterà i vicini a investire il loro denaro per trarne dei grossi vantaggi finanziari.

Rosina e Liberto saranno i primi ad acconsentire all'offerta di Bryce, visto che gli affari della miniera d'oro non stanno avendo il successo sperato. Successivamente anche Susana, Bellita, Jose Miguel e Felicia chiederanno un prestito al ricco banchiere pur di aderire al suo piano d'investimento. Antonito (Alvaro Quintana), invece, cercherà di vendere il patentino delle caffetterie pur di trovare il denaro da investire, contravvenendo ai consigli della moglie Lolita e del papà Ramon, ma non ce la farà. Per questo motivo chiederà un prestito a Bryce, pur di entrare in affari con ilui, visto che il padre bloccherà la sua iniziativa poco prima di rimanere coinvolto in un drammatico incidente automobilistico.

I vicini sul lastrico a causa di Genoveva e Alfredo

Dalle trame di Una vita si evince che Alfredo costituirà una società per riunire tutti i vicini di Acacias 38 come un unico creditore. Gli investitori firmeranno la documentazione necessaria e gli verrà richiesto di non tenere per sé nemmeno un real.

In seguito arriverà un duro colpo: il Banco Americano ha fallito e la notizia sarà pubblicata sui giornali, tanto che gli investitori si scaglieranno come una furia contro Genoveva e Alfredo, rei di averli ridotti sul lastrico. Susana e Rosina (Sandra Marchena) sverranno in mezzo alla strada, mentre Emilio accuserà la madre Felicia di aver messo a rischio il loro futuro.

Questo clima di tensione si ripercuoterà sulle famiglie del vecchio quartiere, difatti nasceranno alcuni problemi coniugali tra i Palacios e i Seler, mentre Bellita e Jose Miguel continueranno a essere uniti nonostante le preoccupazioni.

Genoveva fa ricadere la colpa su altre persone

Genoveva inventerà delle scuse per cercare di non essere presa di mira dal vicinato truffato, infatti farà presente che anche suo marito Alfredo ha perso molti soldi nel fallimento dell'istituto bancario. La donna preciserà che il Banco Americano non può restituire le varie somme di denaro in quanto la Banca Nazionale di Spagna l'ha proibito. Per tale motivo Rosina e Susana organizeranno una protesta in mezzo alla strada.