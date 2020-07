Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita, la soap opera che continua ad intrattenere molti fan sui teleschermi nazionali. Se in Spagna Ramon finirà in ospedale dopo un grave incidente, le trame delle prossime puntate annunciano che sua nuora Lolita Casado prenderà a schiaffi Genoveva Salmeron dopo aver scoperto la sua vera natura diabolica. La moglie di Antonito apprenderà che la donna è l'autrice del coinvolgimento dei vicini nel crollo del banco americano, dopo una rivelazione di Alfredo.

Una vita: Lolita e Antonito cedono la latteria

Le anticipazioni di Una vita svelano che l'alleanza di facciata tra Genoveva e Alfredo si incrinerà nelle prossime puntate su Canale 5.

La darklady non potrà più contare sull'aiuto del marito per vendicare il decesso di Samuel. Tutto comincerà quando Lolita concederà il beneficio del dubbio al Salmeron quando Liberto sarà incolpato di averla abusata. Inoltre la Casado non la riterrà responsabile del crack del banco americano che aveva mandato in rovina tutti gli abitanti di Acacias 38. In pratica, la moglie di Antonito crederà che Bryce sia l'unico responsabile del crollo dell'istituto bancario. Poi, lo accuserà di aver messo le mani addosso a sua moglie, diventata nel frattempo sua amica. Tuttavia la situazione si complicherà a dismisura quando Palacios e Lolita non avranno i soldi per ripagare il debito contratto per entrare a far parte del piano di investimento proposto da Genoveva e Alfredo.

Per questo motivo, la coppia sarà costretta a cedere la latteria per fronteggiare l'impegno preso con loro.

Casado scopre che c'è Genoveva dietro il crollo del banco americano

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Felipe si avvicinerà sempre di più a Genoveva. In questo frangente, la donna inizierà ad avere dei rimorsi di coscienza, tanto da credere nella nullità della sua vendetta nei confronti del vicinato in onore di Samuel.

Inoltre la darklady sarà indecisa se denunciare o meno Liberto di tentato abuso come richiesto da Alfredo. I problemi per Salmeron aumenteranno quando suo marito si rifiuterà di riconsegnare la bottega a Lolita e Antonito. A tal proposito il banchiere si recherà dalla coppia, a cui rivelerà di essere giunto nel quartiere per aiutare la moglie a portare a termine la sua vendetta contro i vicini, rei di non aver dato aiutato economico a Samuel nel momento del bisogno.

Una rivelazione che manderà su tutte le furie la Casado, la quale non esiterà a schiaffeggiare Genoveva di fronte a tutti. In questo frangente accuserà la nobildonna di essere colpevole del crollo del banco americano e di aver sedotto Mendez solo per mandare in rovina le nozze con Rosina. In questo modo, la darklady verrà smascherata davanti a tutti, nonostante ciò continuerà ad avere dalla sua parte Felipe.