Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la soap opera che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 3 agosto dalle ore 13:45 in sostituzione di Beautiful, ferma per le vacanze estive. Le trame spagnole indicano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riceverà le attenzioni di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). L'avvocato mostrerà di avere una certa complicità con la moglie di Alfredo, destando i sospetti di Ursula Dicenta.

Una Vita: Felipe aiuta Liberto ad uscire dal carcere

Felipe Alvarez Hermoso aiuterà Liberto Mendez a discolparsi dalle accuse di aver usato violenza su Genoveva Salmeron. Tutto inizierà quando la darklady tenterà di minare la serenità coniugale tra i coniugi Mendez.

Difatti, questi ultimi entreranno in crisi dopo il crollo del banco americano, organizzato da Alfredo Bryce e la neo-consorte. Per questo motivo, la coppia inizierà a litigare sempre di più, tanto che la vedova di Samuel approfitterà di questo trambusto per tentare di sedurre il nipote di Susana. Dalle anticipazioni della soap opera si apprende che Alfredo non vorrà passare per uomo tradito, decidendo di denunciare Liberto per aver abusato della moglie. Inoltre, obbligherà Genoveva a testimoniare sul banco degli imputati contro Mendez. Fortunatamente, l'avvocato riuscirà a far liberare il suo assistito dal carcere. Infine, l'uomo si avvicinerà stranamente a Salmeron dopo aver intuito che aveva un debole per lui.

Ursula comprende che c'è sintonia tra Genoveva e Alvarez Hermoso

Stando agli spoiler di Una Vita, si evince che Ursula e Alfredo capiranno ben presto che tra Felipe e Genoveva c'è una certa sintonia. A tal proposito, l'avvocato inizierà a giocare psicologicamente con quest'ultima precipitandosi in casa sua, dove l'accuserà di essere una complice del banchiere nella truffa del banco americano.

Inoltre, Alvarez Hermoso le farà presente che Samuel non sarebbe molto orgoglioso di lei se potesse vederla con i propri occhi. Salmeron apparirà destabilizzata dalle parole dell'uomo, tanto da dare l'impressione di voler rinunciare a rovinare tutti i vicini, rei di non aver aiutato Alday. Per questo motivo, la darkady si lascerà andare a delle crisi di pianto incontrollabili davanti alle foto del defunto marito.

Successivamente, l'avvocato sorprenderà Genoveva a dialogare sulla tomba di Samuel. Qui, la donna asserirà che la sete di vendetta non ha colmato la sua assenza, tanto che Felipe cercherà di porgerle una spalla su cui piangere. In questo frangente, Alvarez Hermoso confiderà a Salmeron di soffrire ancora per la perdita della sua amata Celia. Vi anticipiamo che le intenzioni dell'avvocato nei confronti della darklady si riveleranno tutt'altro che romantiche.