Nuovo spazio dedicato alle ricche novità su Una vita, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le trame spagnole in programma prossimamente su Canale 5 segnalano che il piano di Genoveva (Clara Garrido) e Alfredo coinvolgerà il povero Ramon Palacios (Juanma Navas). Quest'ultimo, infatti, rischierà di morire per colpa dei due diabolici coniugi, destando la preoccupazione di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Alla fine, l'ex serva ritroverà il padre di Milagros in un letto d'ospedale.

Una vita spoiler: Ramon vittima di un brutto incidente

Stando alle anticipazioni della soap opera iberica si evince che Genoveva e Alfredo informeranno i vicini di Acacias 38 che i loro risparmi potranno addirittura triplicare, se investiti nel banco americano.

Quasi tutti gli abitanti del vecchio quartiere accetteranno la proposta finanziaria, fuorché Antonito che sarà messo in guardia dal padre. Ramon, infatti, nutrirà qualche dubbio sulla veridicità dell'istituto bancario. Per tale ragione, la Salmeron e il marito temeranno che il loro piano venga scoperto dalle indagini del Palacios. Perciò la coppia organizzerà l'omicidio del fidanzato di Carmen prima che il vicinato si rifiuti di mettere le firme sul contratto di investimento. A tal proposito, Antonito chiederà addirittura un prestito pur di entrare in affari con Alfredo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ramon rimarrà coinvolto in un terribile incidente durante un viaggio, organizzato per scoprire qualcosa in più sul banco americano.

Carmen preoccupata per l'assenza di notizie del Palacios

Gli spoiler di Una Vita, raccontano che la situazione si complicherà quando i vicini di Acacias 38 scopriranno che il banco americano è fallito dopo aver letto i quotidiani nazionali. Antonito, a questo punto, sarà vinto dai rimorsi di coscienza per non aver dato ascolto a suo padre, tanto da non mettersi sulle sue tracce.

Tuttavia, il giovane comincerà ad essere in pensiero per l'assenza di notizie di Ramon. Dall'altro canto, Carmen apparirà preoccupata, arrivando a pensare che gli sia successo qualcosa di grave. L'ex serva, infatti, riterrà impossibile che il fidanzato non abbia dato suo notizie. Per tale ragione, la Sanjurjo deciderà di andare a cercare il Palacios dopo aver informato Lolita delle sue intenzioni.

La Sanjurjo si reca al capezzale del padre di Milagros

Le ricerche di Carmen avranno esito positivo. La donna, infatti, scoprirà che il padre di Milagros è stato ricoverato in clinica a causa di un grave incidente stradale. La Sanjurjo a questo punto si precipiterà al suo capezzale, dove scoprirà che le sue condizioni di salute sono meno gravi del previsto. In questa circostanza, Ramon apprenderà che suo figlio Antonito (Alvaro Quintana) è stato truffato dal banco americano in quanto è clamorosamente fallito, portando alla rovina tutti gli investitori.