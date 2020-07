Non è passata neppure una settimana da quando Uomini e donne Magazine ha intervistato Nicola Vivarelli sulle voci che sono circolate su una possibile rottura con Gemma Galgani. Anche se il corteggiatore del trono over ha fatto sapere che la conoscenza con la torinese prosegue nonostante l'intoppo della distanza, l'ultimo numero di Nuovo Tv sostiene che tra i due le cose non funzionerebbero e che lei non vedrebbe un futuro per la coppia.

Ultime news su Gemma e Nicola di Uomini e Donne

Anche se l'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine ha rassicurato i fan sul prosieguo della conoscenza tra Gemma e Nicola, una nota rivista di Gossip azzarda a pronosticare un'imminente rottura tra i due per un motivo ben preciso.

Nuovo Tv, infatti, fa sapere che Gemma sarebbe assalita dai dubbi circa la frequentazione con il giovane Sirius, anche per questo avrebbe chiesto un periodo di riflessione prima di prendere una decisione definitiva.

"Sarebbe stata la dama a mettere un freno al rapporto dopo aver riflettuto sul futuro inesistente che avrebbe col marinaio toscano", si legge sul settimanale scandalistico in questi giorni.

Questa notizia, inoltre, conferma le tante voci che sono circolate di recente sui due protagonisti del trono over: sui social network ha serpeggiato il pettegolezzo secondo il quale la torinese non sarebbe per nulla certa del legame con Vivarelli, soprattutto se proiettato in un futuro prossimo.

Gemma punto di riferimento di Uomini e Donne Over

Un'altra anticipazione che ha fornito l'ultimo numero del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, è quella riguardante il futuro in televisione di Gemma Galgani.

Stando alle voci che sono arrivate alle orecchie dei giornalisti, Gemma sarà ancora la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, ovvero delle puntate che saranno trasmesse a partire da settembre su Canale 5.

Sebbene stia frequentando il giovane Nicola da qualche mese, la dama non si è mai definita impegnata, perciò è piuttosto scontato che dopo l'estate torni ad occupare il solito posto nel parterre femminile del dating show.

Meno certezze, invece, si hanno sulla partecipazione di Vivarelli alla nuova stagione del programma di Maria De Filippi.

Anche se la storia con la torinese non dovesse funzionare, è pronosticabile che Sirius sia invitato in studio per raccontare cosa è successo durante la vacanze lontano dalle telecamere.

Ida e Riccardo lontanissimi: possibile rientro a Uomini e Donne

Un'altra storica protagonista del Trono Over che a settembre potrebbe tornare in studio, è Ida Platano. Con un'intervista esclusiva che ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine pochi giorni fa, la dama ha confermato che la storia tra lei e Riccardo Guarnieri è in profonda crisi: i due non si vedono da mesi e lei ha capito che il cavaliere non può darle quello di cui ha bisogno.

Gemma ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti su questa vicenda, soprattutto perché conosce molto bene la bresciana e la frequenta anche lontano dalle telecamere come amica.

Gemma Galgani ha precisato che il pugliese è tanto orgoglioso e questo potrebbe aver causato grossi problemi nella relazione, ma è anche consapevole del fatto che l'amore può vincere ogni ostacolo per cui fa il tifo affinché Ida possa essere finalmente felice e serena.

Ancora è presto per prevedere se la parrucchiera tornerà a far parte del cast fisso del dating show dopo l'estate per cercare un nuovo amore, però è ipotizzabile che almeno in qualche puntata sarà invitata dalla conduttrice per aggiornare il pubblico su come sono andare le cose tra lei e Riccardo.