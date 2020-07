Gli episodi della soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 7 agosto riserveranno dei colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Giulia si arrabbierà con Franco Boschi a causa della cancellazione di un programma. Susanna Picardi, invece, sarà molto turbata dal magistrato Eugenio Nicotera, mentre Serena Cirillo inizierà pensare al suo passato con Filippo Sartori dopo a loro separazione.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 agosto: Susanna turbata da Eugenio

Nelle puntate in programma dal 3 al 7 agosto, Niko si accorgerà che Susanna ha delle incertezze riguardo al loro imminente matrimonio. Nel frattempo, Maria si dedicherà in modo ossessivo al lavoro per dimostrare di essere all’altezza dell'incarico di amministratrice dei cantieri.

Malgrado ciò, Fabrizio troverà un metodo per rimanere vicino alla Giordano. Mariella e Guido, ormai convolati a nozze, saranno in procinto di passare insieme la loro prima notte da moglie e marito, ma una visita inattesa manderà a monte la loro serata romantica. Susanna proverà in tutti i modi a rassicurare Niko, anche se la Picardi apparirà ancora turbata da Eugenio. Infine i coniugi del Bue dovranno scegliere se aiutare Sergio a riconquistare Bice oppure rimanere fuori dalla vicenda matrimoniale dei due.

Giulia si arrabbia con Franco per la cancellazione di un programma

In seguito, Mariella e Guido decideranno di dare una mano a Massaro per riappacificarsi con sua moglie: per farlo indirizzeranno la rabbia di Bice contro una terza persona.

Giulia sarà sempre più dipendente della tv trash, tanto che si arrabbierà molto nel momento in cui Franco eliminerà per sbaglio la registrazione del programma preferito. Intanto, Albero si scontrerà apertamente con Patrizio, mentre Serena comincerà a pensare in maniera nostalgica i momenti passati insieme a Filippo.

Quest'ultimo, invece, trascorrerà alcuni giorni in compagnia della figlia Irene. Stufa di vedere Michele e Rosella non muovere un dito nelle faccende di casa, Silvia inizierà a pretendere una collaborazione da parte loro. Susanna, grazie a una inaspettata intuizione, fornirà a Eugenio un elemento di fondamentale importanza per le indagini di cui si sta occupando.

D'altro canto, anche Alberto farà una scoperta che potrebbe tornargli molto utile: infatti Palladini, sempre più pressato da Nicotera, scoprirà che il magistrato ha un punto debole sul quale può colpirlo. Nel frattempo, Irene comincerà a essere risentita per la separazione dei suoi genitori, mentre Patrizio sceglierà di confidarsi con la persona meno adeguata. Per finire, neanche la Cirillo e Sartori sembreranno così felici delle loro ultime scelte sentimentali.