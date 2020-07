A sorpresa, riparte la programmazione della soap partenopea Un posto al sole dopo la lunga pausa forzata a causa dell'emergenza coronavirus che ha colpito il nostro paese. I nuovi episodi andranno in onda il 13 luglio. Nella settimana che andrà dal 13 al 17 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Eugenio, dopo essere rimasto coinvolto in un agguato con Susanna, farà numerosi passi avanti per incastrare Tregara. Serena e Leonardo torneranno dalla Sicilia, mentre Marina dovrà affrontare la gelosia di Fabrizio nei confronti di Roberto.

La drastica scelta di Serena

Dopo una nuova discussione con suo marito Filippo, Serena finirà per prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre le sorti del loro rapporto in quanto penserà di seguire Leonardo in Sicilia. Fabrizio Rosato, in forte tensione a causa della sua situazione lavorativa, sia ai Cantieri Flegrei che al pastificio, deciderà di concedersi dei momenti di svago con Marina. I killer del boss Tregara entreranno nuovamente in azione.

Susanna ed Eugenio in pericolo a causa di Avella

Eugenio Nicotera, dopo essersi ritrovato coinvolto insieme all'avvocato Picardi nell'agguato ai danni di Avella, farà molti passi avanti per mettere fine alle sue indagini e al clan Tregara.

Intanto Alberto tenterà ancora una volta di allontanarsi dal padre di Clara, ma senza successo. Serena comincerà a chiedersi se partire con Leonardo è davvero ciò che desidera.

Cominceranno le operazioni di cattura del boss

Dopo i progressi nelle indagini contro Tregara, comincerà la delicata operazione della polizia per la cattura del boss.

L'uomo però cercherà di farla franca in ogni modo. Serena e Leonardo, dopo essere stati in Sicilia, di ritorno a Napoli, faranno numerosi passi avanti nell'ambito della loro relazione. Filippo scoprirà che sua moglie e Leonardo sono diventati una coppia. Guido e Mariella prenderanno finalmente una decisione per quanto riguarda la scelta dei testimoni di nozze e decideranno di comunicare la notizia ai loro amici.

Marina Giordano, di ritorno da un viaggio di lavoro con Roberto Ferri, sarà costretta a fare i conti con la forte gelosia di Fabrizio Rosato nei confronti dell'uomo. Alberto Palladini, nuovamente sotto pressione per il suo inevitabile legame col boss Tregara, accetterà di rivedere ancora una volta Clara, la futura madre di suo figlio. Tra il magistrato Eugenio Nicotera e sua moglie Viola, le tensioni non accenneranno a diminuire. Mariella Altieri, invece, comincerà a trovare il modo giusto per descrivere ai suoi amici il carattere di Addolorata.