Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto e suo figlio Filippo si scontreranno duramente in merito alla gestione del servizio di chartering. Marina Giordano proporrà ai due un accordo con i cantieri, che però Ferri non sembrerà disposto ad accettare. Nel frattempo continueranno le indagini del magistrato Nicotera, deciso più che mai a consegnare il boss Tregara alla giustizia. Ci sarà ovviamente spazio anche per storyline dai toni decisamente più leggeri con Mariella che sarà alle prese con la gestione del suo matrimonio e Patrizio Giordano che si invaghirà follemente di Clara. Di seguito le trame e le anticipazioni approfondite delle puntate di Upas che andranno in onda la settimana dal 20 al 24 luglio alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 20 luglio: Fabrizio contro Roberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo (Michelangelo Tommaso) si renderà conto di quanto sia importante far crescere la piccola Irene (Greta Putaturo) in un ambiente sereno. Nel frattempo Marina Giordano (Nina Soldano) cercherà di trovare un modo per mettere d'accordo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Fabrizio (Giorgio Borghetti), ma la sua impresa sarà tutt'altro che semplice. In seguito Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) verranno invitati ad un pranzo inaspettato svoltosi nel cortile di Palazzo Palladini, e in quest'occasione Patrizio rimarrà affascinato dalla bellezza e il candore dell'ex cameriera di casa Viscardi.

Martedì 21 luglio: l'offerta di Marina

Angela (Claudia Ruffo), resasi conto del pessimo momento che sta attraversando Viola, deciderà di fare un bel regalo di compleanno alla sua sua amica, ma purtroppo quest'ultima non reagirà nel modo aspettato. Dopo la decisione di Guido (Germano Bellavia) di farsi da parte, Mariella (Antonella Prisco) e Silvia (Luisa Amatucci) si troveranno a dover invitare, in modo ufficiale, Dolly (Lucianna De Falco) al matrimonio, tuttavia la sua reazione non sarà esattamente quella che le due avevano previsto.

Nel frattempo Marina, stanca degli scontri tra Fabrizio e Roberto, cercherà di mediare facendo un'offerta a quest'ultimo. Il tentativo della Giordano potrebbe però presto rivelarsi controproducente.

Mercoledì 22 luglio: Viola nei guai

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Roberto deciderà di non accettare l'accordo con i cantieri, tuttavia dovrà fare i conti con Filippo che non condividerà affatto la sua scelta.

Intanto Viola, che rischia fortemente di essere licenziata, farà un incontro inatteso direttamente dal suo passato.Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) finirà in grossi guai a causa della latitanza del boss Mariano Tregara (Lello Giulivo). Sull'altro versante, Mariella dovrà fare i conti con le continue intemperanze di Dolly, ma soluzione ai suoi problemi potrebbe essere dietro l'angolo.

Giovedì 23 luglio: Filippo chiede aiuto

In questo episodio di Un posto al sole, il magistrato Nicotera (Paolo Romano) cercherà di scoprire dove si nasconde il boss Tregara e, per farlo, metterà sotto torchio Alberto. Quest'ultimo però sarà fortemente combattuto sul da farsi, perché intimorito da quello che potrebbe accadergli se parlasse.

Nel frattempo Filippo cercherà di ricevere l'aiuto di Serena (Miriam Candurro) nella sua lotta contro papà Ferri, ma la Cirillo si troverà in forte difficoltà e non saprà come muoversi in questa delicata situazione. Viola (Ilenia Lazzarin), nel giorno del suo compleanno, riceverà una dimostrazione d'affetto da parte di familiari e amici che la toccherà profondamente.

Venerdì 24 luglio: Patrizio innamorato di Clara

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Patrizio deciderà di rendere pubblica la sua sbandata per Clara. Nel frattempo Alberto, messo spalle al muro da Nicotera, sarà costretto a prendere in fretta una decisione.