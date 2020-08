Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà mostrato il percorso di Rossella da tirocinante in medicina. Nel passaggio dalla teoria alla pratica la ragazza si troverà in seria difficoltà, ma potrà contare sul sostegno della dottoressa Bruni. Nel frattempo Alberto Palladini sfrutterà quello che ha scoperto per ricattare il magistrato Nicotera. Inoltre, ci sarà molta apprensione per la piccola Irene, vittima di un incidente. Ci sarà anche spazio per una storyline di sollievo comico grazie a Cotugno che inizierà una corte serrata a Dolly, dai risultati non proprio incoraggianti. Di seguito le trame delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 10 al 14 agosto alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 10 agosto: Rossella in difficoltà

Eugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini) decideranno di tornare alle loro vite, ma dovranno fare i conti con il piano di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Quest'ultimo tramerà nell'ombra e cercherà, in modo molto subdolo, di uscire dai guai. Nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) dovrà affrontare una terribile notizia, mentre le cose non si metteranno bene nemmeno per sua figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo). La ragazza dovrà gestire una situazione molto complessa durante il suo tirocinio in ospedale. Il vigile Cotugno (Walter Melchionda) proverà un'impresa disperata, per la cui riuscita servirà anche l'aiuto di Guido (Germano Bellavia).

Martedì 11 agosto: Eugenio affronta Alberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Alberto ed Eugenio avranno un drammatico faccia a faccia, in cui affronteranno la questione che li vede coinvolti. A causa di un imprevisto, Silvia dovrà allontanarsi dal Vulcano e questo consentirà a Rossella ed Alex (Maria Maurigi) di lavorare a stretto contatto.

Questa nuova situazione potrebbe fare avvicinare le due ragazze, ma potrebbe anche sortire l'effetto opposto. Mariella (Antonella Prisco) e Guido aiuteranno il timido Cotugno a fare breccia nel cuore di Dolly (Lucianna De Falco).

Mercoledì 12 agosto: paura per Irene

Un incidente che coinvolgerà la piccola Irene (Greta Putaturo) aumenterà le tensioni tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso).

Quest'ultimo verrà inoltre preso da un forte attacco di gelosia. Nunzia (Nadia Carlomagno) deciderà di smettere di aiutare Mariano Tregara (Lello Giulivo) a nascondersi, nel frattempo Nicotera sarà preoccupato e rimuginerà sul ricatto di Alberto. Rossella sarà dispiaciuta per non essere stata in grado di aiutare al caffè Vulcano, ma nel frattempo dovrà fare i conti con una nuova prova in ospedale.

Giovedì 13 agosto: i consigli di Ornella

In questo episodio di Un posto al sole, Clara (Imma Pirone) sembrerà intenzionata a tornare da Alberto, nel frattempo Nunzia dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti. Eugenio proverà a parlare con Alberto, preoccupato all'idea che l'uomo possa distruggere la sua serenità familiare.

La situazione tra Filippo e Serena precipiterà e i due saranno sempre più in crisi. Nel frattempo Ornella (Marina Giulia Cavalli) cercherà di dare aiuto e sostegno a Rossella, scoraggiata dopo essersi bloccata durante il tirocinio in ospedale.

Venerdì 14 agosto: appuntamento tra Dolly e Cotugno

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Nicotera dovrà fare i conti con le conseguenze del ricatto di Alberto. Le paure di Filippo faranno riemergere i fantasmi del passato, mentre Serena dovrà gestire questa delicata situazione. Purtroppo, la preoccupazione dettata dal momento allontanerà ancor di più la coppia. Arriverà finalmente il giorno dell'appuntamento tra Cotugno e Dolly ma non tutto andrà esattamente come previsto.