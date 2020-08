La crisi di coniugale tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a tenere banco. Secondo il settimanale Chi, il danzatore partenopeo starebbe facendo di tutto per riconquistare la soubrette sudamericana.

Come riferito da Maria De Filippi in una recente intervista per Gente, la scintilla tra Stefano e Belen era scoccata ad Amici. Dopo un’amore travolgente e la nascita di Santiago, la coppia era scoppiata. Successivamente era avvenuto il ritorno di fiamma, ma dopo il periodo di lockdown, De Martino aveva deciso di interrompere la relazione con la 35enne sudamericana.

Stefano vorrebbe tornare con Belen

Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 12 agosto, si è tornati a parlare dell’affaire De Martino-Rodriguez.

Per la rivista diretta da Alfonso Signorini, il conduttore di Made in sud sarebbe disposto a tutto per riconquistare il cuore della sua donna. Per il momento però, Belen Rodriguez non sarebbe affatto disposta a perdonare Stefano. Nei giorni scorsi, la showgirl argentina, attraverso il suo profilo Instagram, aveva postato un video in cui cantava il brano “La mia storia tra le dita”. Nella strofa: “Ricorda un uomo a volte va anche perdonato”, la più grande di casa Rodriguez aveva aggiunto in modo piccato un secco “no”.

Non è escluso che nei prossimi mesi Belen non decida di perdonare il marito, ma per il momento sembra avere le idee chiare. Nell’intervista con il settimanale Gente, anche Maria De Filippi aveva etichettato Belen come una persona che sa perdonare, mentre De Martino lo ha definito come un ragazzo combina guai.

Belen è single

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono entrambi single. La soubrette sudamericana, dopo la rottura con il danzatore campano, aveva intrapreso una conoscenza con Gianmaria Antinolfi. I due erano usciti allo scoperto a Capri mentre si scambiavano un bacio appassionato. Dopo un week end trascorso a Ibiza, la 35enne avrebbe deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con l’imprenditore campano.

Ma, non solo secondo quanto riferito dal settimanale Chi, Belen avrebbe rifilato un due di picche anche all’attore Michele Morrone. Quest’ultimo a sua volta avrebbe cercato di contattare Cristina Buccino, ma anche stavolta il 29enne avrebbe ricevuto un secco “no”.

Anche Stefano De Martino sarebbe single. L’unica volta in cui il 30enne è intervenuto in modo esplicito sui social è stato per smentire il flirt con Alessia Marcuzzi. E anche la cantante Emma Marrone ha messo a tacere i pettegolezzi di Gossip, in merito ad un presunto ritorno di fiamma con l’ex allievo di Amici.