L'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno proseguirà anche mercoledì 2 settembre, quando alle 14:45 andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia densa di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che per la Fikri, gestita da Can, arriverà il momento di dare il via ad una nuova collaborazione con un'importante azienda. Intanto il fotografo dovrà fare i conti anche con il ritorno di una sua vecchia amica, Gamze, la cui presenza scatenerà subito la gelosia della bella Sanem.

DayDreamer, anticipazioni del 2 settembre: Can continua ad essere geloso di Fabbri

Nel dettaglio, le anticipazioni del nuovo appuntamento con DayDreamer che sarà trasmesso il 2 settembre su Canale 5 rivelano che la Fikri riuscirà ad avere come nuovo cliente la Compass Sport, per la quale dovranno realizzare uno spot pubblicitario.

Peccato, però, che le idee non saranno particolarmente brillanti e per tale motivo il fotografo deciderà di organizzare un'intera giornata al campeggio, sperando che da questa avventura, durante la quale testeranno i prodotti sportivi venduti dalla Compass, possa venir fuori l'ispirazione giusta.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fin quando Enzo Fabbri non deciderà di presentarsi in azienda per chiedere alla bella Sanem di lavorare assieme, durante il weekend, alla preparazione del profumo. Lei, però, non potrà accettare la proposta dell'imprenditore perché ha in programma la giornata in campeggio con tutto lo staff della Fikri e a quel punto Fabbri le proporrà di vedersi quello stesso pomeriggio.

Can riceve l'invito di Gamze, la sua vecchia amica, e lo accetta

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno, però, rivelano che la bella Sanem non potrà accettare la proposta di Fabbri se prima non si consulterà con il fotografo. E ovviamente la reazione di quest'ultimo non sarà positiva: Can, infatti, non accetterà che il suo 'acerrimo nemico' le porti via la miglior collaboratrice della Fikri per passare la serata insieme.

Ma la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata quando Can riceverà la telefonata di Gamze, una sua vecchia amica, che tornerà a farsi presente nella sua vita. La donna chiederà al fotografo di vedersi la sera stessa per passare un po' di tempo assieme e lui accetterà. A quel punto Sanem, essendo venuta a conoscenza dell'impegno serale di Can con Gamze, deciderà di confermare l'appuntamento con Fabbri.

In realtà, nessuno dei due passerà la serata con i rispettivi partner e prima di salutarsi per la buonanotte, saranno protagonisti di una telefonata piena di gelosia e, a tratti, anche comica, durante la quale fingeranno di essere entrambi in dolce compagnia.