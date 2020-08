Prosegue l'appuntamento estivo di Canale 5 con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, di cui andrà in onda una nuova puntata anche mercoledì 5 agosto, come sempre alle 2 e 45 circa del pomeriggio. Anche questa volta non mancheranno le novità e i colpi di scena: Can e Sanem saranno pronti a vivere la loro relazione ma non sanno che Aylin sta tramando alle loro spalle e si sta impegnando per mettere in cattiva luce, agli occhi del fotografo, la bella Aydin.

DayDreamer, le anticipazioni di mercoledì 5 agosto: Aylin vuole mettere in cattiva luce Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata della soap DayDreamer che sarà trasmessa il 5 agosto in prima visione assoluta, rivelano che Aylin Yuksel andrà avanti con il suo ennesimo piano diabolico e questa volta, approfittando di una manicure che farà da Melahat, proverà a carpire delle informazioni sul conto di Sanem.

L'obiettivo primario dell'astuta Aylin è quello di riuscire a scoprire qualcosa di compromettente sul passato della ragazza: aneddoti che fino a questo momento non sono mai venuti alla luce e che potrebbero mettere a rischio la sua relazione con Can. Riuscirà a portare a compimento il suo piano diabolico?

Intanto, però, Can e Sanem vivranno serenamente la loro relazione: le anticipazioni della soap opera turca, infatti, rivelano che i due saranno del tutto ignari di quello che la loro acerrima nemica sta tramando alle spalle. E in questo modo potranno vivere dei momenti di serenità e di tenerezza.

E poi ancora gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno di mercoledì 5 agosto 2020, rivelano che per Sanem arriverà il momento di dedicarsi al suo nuovo impegno sul set.

Questa volta, infatti, sarà protagonista in una duplice veste: non soltanto come regista ma anche come protagonista femminile dello spot, che tra l'altro è stato sceneggiato da lei stessa seppur sotto falso nome.

Sanem teme il confronto con le bellissime modelle dello spot pubblicitario

Sul set, però, dovrà fare i conti con un clamoroso colpo di scena: nel momento in cui verrà a sapere che girerà delle scene con delle bellissime modelle, farà di tutto per evitare il confronto.

Sanem, infatti, avrà paura di perdere in partenza la sfida con queste modelle che sono state ingaggiate per lo spot e così le renderà bruttissime.

Le anticipazioni di DayDreamer, infatti, rivelano che in un primo momento Sanem farà in modo che si abuserà di trucco sul set per rendere le modelle irriconoscibili, poi una volta che le ragazze saranno impresentabili deciderà di sostituirle.

Al posto delle tre bellissime modelle, Sanem deciderà di far entrare in scena il trio composto da: Aylin, Deren e Ayhan.