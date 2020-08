La storia d'amore tra Can e Sanem, i protagonisti della soap Daydreamer, continua ad appassionare milioni di spettatori italiani ma le anticipazioni che arrivano dalla Turchia rivelano che ben presto ci sarà un duro colpo di scena. La loro relazione, infatti, subirà una vera e propria battuta d'arresto che finirà per compromettere per sempre il loro rapporto. Le bugie di Sanem e quelle di Emre verranno a galla e per il fotografo sarà tempo di dure decisioni. Come se non bastasse, poi, Can deciderà di sparire per un po' di tempo e andrà via da Istanbul.

Gli spoiler delle puntate turche di Daydreamer: Can chiude la storia d'amore con Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche di Daydreamer che andranno in onda nel corso dei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che per Sanem arriverà il momento della verità.

La ragazza da tempo vorrebbe affrontare Can per metterlo al corrente di quello che è successo alle sue spalle, architettato nei minimi dettagli da Emre. Quest'ultimo, però, non vorrà e proverà in tutti i modi a convincere la ragazza di proseguire per la strada del silenzio.

Eppure un giorno accadrà l'imprevisto. Mentre Sanem ed Emre avranno l'ennesima discussione su questo argomento, Can finirà per origliare il loro discorso e scoprirà così tutto. Gli spoiler della soap opera turca rivelano che il fotografo rimarrà stupito di fronte a questa amara verità e la sua reazione sarà funesta.

Come prima cosa, infatti, Can deciderà di chiudere la sua storia d'amore con Sanem, dato che ha perso fiducia e da questo momento in poi non vorrà più avere a che fare con lei.

Drastica decisione anche per quanto riguarda il suo rapporto con il fratello Emre: il fotografo, infatti, deciderà di licenziarlo dall'agenzia e quindi anche con lui chiuderà ogni tipo di rapporto, essendo stato pugnalato alle spalle e tradito.

Can decide di andare via da Istanbul dopo la pesante accusa di Sanem

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, rivelano che nei prossimi episodi entrerà in scena un nuovo cattivo: trattasi di Yigit, che diventerà subito nemico di Can. Addirittura lo accuserà di aver bruciato il libro che Sanem ha scritto con tanto amore e dedizione, screditando ancora di più il fotografo agli occhi della ragazza.

E ovviamente Sanem finirà per credere alle parole di Yigit e accuserà Can di aver infranto il suo sogno. L'ennesimo duro colpo per Divit che a quel punto deciderà di andare via da Istanbul e di allontanarsi per un po' di tempo da tutto e tutti. Riusciranno i due a ricucire il loro rapporto oppure stavolta è finita per sempre? La verità la scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.