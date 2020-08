Prosegue l'appuntamento del primo pomeriggio di Canale 5 con Daydreamer - Le ali del sogno, la fortunata serie televisiva turca che terrà compagnia ai telespettatori non soltanto per la stagione estiva ma anche a partire dal mese di settembre. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che presto andranno in onda anche in Italia, raccontano che Aylin Yukselen metterà in atto un ricatto per rovinare la storia d'amore di Emre Divit e Leyla. Infatti, il fratello di Can deciderà di lasciare la sorella di Sanem a causa dell'ex fidanzata.

Daydreamer, le anticipazioni turche: Emre vuole una storia d’amore sincera con Leyla

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche di Daydreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Emre convincerà l'imprenditore Enzo Fabbri a cedere ad Aylin il 20% delle azioni che ha recentemente ottenuto dalla Fikri Harika. A questo punto la Yukselen tornerà a lavorare di nuovo all'interno dell'azienda pubblicitaria grazie all'ex fidanzato. In seguito, quest'ultimo puntualizzerà alla dark lady che da questo momento in poi tra di loro ci sarà solamente un rapporto lavorativo. Nello stesso momento, Divit avrà modo di approfondire il suo rapporto con Leyla, del quale si innamorerà pian piano.

Infatti, in svariate occasioni il figlio minore di Aziz confiderà a Can di aver incontrato finalmente una donna in grado di comprenderlo, tanto che si dirà anche intenzionato ad avere con lei una storia d’amore sincera.

Emre lascia Leyla a causa del ricatto di Aylin

Gli spoiler riguardanti le puntate turche di Daydreamer, rivelano che Emre dovrà continuare a fare i conti con la cattiveria di Aylin, la quale dopo aver provato a farlo ritornare da lei senza riuscirci passerà alle maniere forti per costringerlo a lasciare Leyla.

La Yukselen a questo punto utilizzerà una conversazione registrata in cui il minore dei Divit ha stretto l'accordo con Enzo, per ricattarlo. Oltre ad avere paura che questa cosa possa compromettere per sempre il rapporto con suo fratello Can, Emre sarà spaventato all'idea che sua mamma Huma possa togliergli anche il controllo del 40% delle azioni della Fikri Harika.

Per questo motivo, il ragazzo non avrà altra scelta se non quella di troncare la sua storia con Leyla. Quest'ultima resterà completamente delusa non appena il fratello di Can metterà fine alla loro relazione senza darle alcuna motivazione. Infine, la sorella di Sanem troverà conforto tra le braccia di Osman, che dal primo momento non ha visto di buon occhio l'avvicinamento tra Emre e l’amica di cui è ancora innamorato. Intanto, il fratello di Can inizierà a nutrire ancora più odio verso i riguardi di Aylin, fino ad arrivare a chiedersi come abbia potuto farsi coinvolgere per tanto tempo nei suoi loschi piani.