Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea 'Un posto al sole'. Stando a quanto rivelano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre, la vicenda legata al matrimonio tra Niko Poggi e Susanna Picardi entrerà nel vivo. Il 4 settembre andrà in onda la puntata in cui il le nozze andranno in onda e a tal proposito il settimanale Tele Più ha messo in guardia gli affezionati telespettatori dichiarando che 'le sorprese non sono finite'. Non è esclusa quindi la probabilità che la puntata di venerdì 4 settembre terminerà con un colpo di scena.

Susanna e i suoi tormenti interiori

Dopo la parentesi con Eugenio Nicotera e dopo essersi resa conto di non aver alcuna possibilità di un futuro con il magistrato, Susanna Picardi sembrerà tornare sui suoi passi e concentrarsi sul suo futuro con Niko. La donna però dovrà fare i conti con Angela che, una volta venuta a conoscenza di quanto accaduto tra la Picardi e il marito di Viola comincerà a pensare di voler rivelare tutta la verità a suo fratello per evitare di fargli costruire una vita matrimoniale sulle menzogne. La Poggi però dopo un duro confronto con Susanna, deciderà di tacere per evitare di dare un ulteriore dispiacere a suo fratello proprio nel momento più felice della sua vita. Da questo confronto la Picardi ne uscirà molto provata e sulla base delle parole di sua cognata, la donna comincerà a fare chiarezza dentro se stessa.

La puntata in cui si arriverà alla celebrazione del matrimonio verrà trasmessa venerdì 4 settembre, ma stando a quanto anticipato dal settimanale Tele Più, pare che i telespettatori debbano essere pronti ad assistere ad un probabile colpo di scena perché 'le sorprese non sono finite'. Molto probabilmente quindi la puntata si concluderà con il consueto colpo di scena del venerdì che terrà col fiato sospeso i telespettatori fino alla messa in onda della puntata del lunedì successivo.

Problemi in casa Giordano a causa di Susanna

La sbandata della ragazza di Niko per il magistrato e marito di Viola, Eugenio Nicotera, ha finito per creare problemi anche in casa Giordano. Viola infatti dopo aver saputo di quanto accaduto tra suo marito e la fidanzata di Niko ha deciso di allontanate il marito e di alzare un muro nei suoi confronti.

I tentativi di Ornella e Raffaele di farla riconciliare con il suo consorte continueranno a risultare vani anche nel corso delle prossime puntate che andranno in onda. Niko invece apparirà sempre più felice e convinto della sua scelta di sposarsi mentre Susanna verrà assalita da molteplici dubbi anche a causa del duro confronto con sua cognata. Le puntate in cui si scoprirà se questo matrimonio si farà o meno sono quelle del 4 e del 7 settembre.