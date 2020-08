La nota trasmissione dedicata ai sentimenti sta per riaprire ufficialmente i battenti. Ieri, giovedì 27 agosto lo studio di Uomini e donne ha spalancato le sue porte sia agli over che ai giovani per registrare la prima puntata della nuova stagione. Il Vicolo delle news come sempre ha fornito alcune anticipazioni esclusive. Uno studio completamente rinnovato con il pubblico che ha cambiato collocazione. Non solo si trova dietro la conduttrice Maria De Filippi, ma è stato posizionato anche dietro i tronisti. Il primo appuntamento che andrà in onda prossimamente a settembre, si preannuncia già esplosivo e ricco di colpi di scena.

La puntata non è stata esente da scontri che hanno coinvolto alcuni dei protagonisti del parterre.

Nello studio di Uomini e Donne Giovanna e Sammy

La puntata si è aperta con la discussione accesa tra Giovanna Abate e il suo ex Sammy Hassan. I due si sono lasciati a pochi giorni dall'inizio della loro relazione. In studio hanno avuto un litigio accesissimo. Altri due protagonisti del primo appuntamento sono stati Nicola Vivarelli e la dama torinese Gemma Galgani. Mentre in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per la donna, lo scontro con Nicola Vivarelli non si è placato. Il ragazzo si è scagliato contro la Galgani perché sarebbe stata lei a non volerlo più incontrare. Intanto, scoop della prima puntata è il fatto che la dama torinese abbia fatto un lifting al viso.

La redazione l'ha accompagnata in una clinica famosa a Roma per i vari ritocchini estetici.

Sono stati presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, sono stati presentati i nuovi tronisti. Si tratta di Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. I tre ragazzi cercheranno la donna della loro vita.

Non sono mancate infatti le corteggiatrici, pronte a conquistare il cuore di uno dei tre.Tornando al trono over, in studio sono ritornati anche Enzo Capo e Pamela Barretta. I due non si sono risparmiati accuse reciproche. Dalla fine della loro relazione le cose non sono affatto cambiate in quanto proprio non riescono a trovare un punto d'incontro.

Dei protagonisti storici del trono over, sono ritornati anche per questa stagione, Armando Incarnato, Veronica, Roberta, Aurora e come già anticipato ovviamente Gemma Galgani. Nessuna traccia invece di Ida Platano e del tarantino Riccardo Guarnieri. I due dovranno sicuramente spiegare i motivi dell'ennesima rottura. Non resta che aspettare la messa in onda della prima puntata per scoprire tutte le novità e ciò che è accaduto in studio nel corso della prima registrazione.