Un nuovo personaggio ha fatto capolino nelle puntate di Beautiful appena andate in onda negli usa; si tratta del dottor John Finnegan, soprannominato Finn e interpretato dal giovane Tanner Novlan. Il medico si occuperà della salute di Steffy, dopo che quest'ultima sarà rimasta coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua moto. Si scoprirà che ad investirla sarà stato Bill Spencer, il quale si ritroverà di nuovo a dover far fronte alla rabbia di Ridge. Intanto, le ultime indiscrezioni made in Usa, rivelano che il nuovo arrivato potrebbe diventare il nuovo amore di Steffy.

Beautiful, trame Usa: Steffy vittima di un incidente finisce in ospedale

Lo scorso luglio è ripresa la messa in onda negli Stati Uniti delle nuove puntate di Beautiful dopo il lungo stop dovuto al lockdown.

Le nuove trame vedranno subito unna novità che riguarderà Steffy Forrester. La giovane infatti, verrà investita da Bill mentre si troverà in sella alla sua moto. Dalle anticipazioni, il magnate racconterà alla polizia come la moto sia sbucata dal nulla, tanto che il detective Sanchez sembrerà ben presto archiviare l'accaduto come un incidente. Ridge invece, sarà furioso con Bill e non perderà occasione per accusarlo di far sempre del male alle persone a cui vuole bene.

Beautiful, il dottor John Flinnegan (Flinn) si occupa della salute di Steffy

Steffy intanto, rimarrà per qualche tempio incosciente. Sarà in questo frangente che i fan di Beautiful faranno la conoscenza di un nuovo personaggio, il dottor Flinn (Tanner Dovlan), che si occuperà della giovane Forrester.

Il medico sottoporrà Steffy a tutti gli accertamenti per escludere danni alla testa e alla spina dorsale. Fortunatamente la figlia di Ridge si risveglierà e chiederà subito notizie di Kelly. Flinn intanto, escluderà che la giovane abbia un trauma cranico o lesioni alla spina dorsale, ma richiederà dei raggi per verificare il dolore alle costole che provoca sofferenza a Steffy.

In attesa dell'esito, John Flinnegan le somministrerà degli antidolorifici per alleviarle il dolore.

La new entry Flinn potrebbe essere il nuovo amore di Steffy

Tanner Novlan da il volto al nuovo personaggio di John 'Flinn' Dunnegan nelle puntate appena trasmesse negli Usa e che i fan italiani vedranno invece, solo tra circa un anno a causa della differenza temporale tra la messa in onda statunitense e quella italiana.

Stando alle indiscrezioni trapelate, pare che il dottor Flinn possa diventare il nuovo interesse amoroso di Steffy. Riuscirà la figlia di Ridge a dimenticare una volta per tutte Liam e a innamorarsi di nuovo?

In attesa di ulteriori notizie in merito alle nuove trame statunitensi, si ricorda che sul sito Mediaset play, è possibile rivedere gli episodi italiani già andati in onda.