Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita presentano Acacias nel caos. Cinta vorrà sapere come mai Emilio l'ha lasciata senza alcuna spiegazione, nonostante abbia sfidato l'ostilità dei suoi genitori per stare con lui. Intanto, Genoveva continuerà a portare avanti la sua vendetta contro in vicini. Nel suo mirino, almeno per il momento, ci sono Liberto, Rosina e Ramon. La perfida Salmeron avrà il serbo per Palacios un piano criminale.

Nelle prossime puntate di Una Vita inoltre, Felipe farà la conoscenza di Marcia, una ragazza dall'aria malinconica che non lo lascerà indifferente. Marcia inizierà a lavorare come cameriera a casa di Genoveva, la quale quando si accorgerà del feeling tra lei e Alvarez Hermoso, non ci penserà due volte a farle del male.

Uno strano avvenimento avrà invece come protagonista Servante che, grazie a un cappello magico, potrebbe cambiare completamente la sua sorte.

Una Vita, trame delle nuove puntate

Cinta non sarà disposta a dimenticare Emilio e, ancora all'oscuro del motivo per il quale il giovane ha deciso di troncare la relazione con lei, proverà a farlo ingelosire. Per raggiungere il suo obiettivo di servirà di un collega artista, con il quale si esibirà. Nel frattempo, Felipe assume Marcia, una brasiliana appena giunta ad Acacias con un triste passato alle spalle.

A casa Palacios la tensione sarà alle stelle, dopo che Lolita verrà a sapere che Ramon è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Stando alle trame di Una Vita, si verrà a sapere che la responsabile dell'incidente che ha quasi fatto morire Palacios è Genoveva.

Liberto tradisce Rosina

Come raccontano le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, Genoveva approfitterà della crisi matrimoniale di Susana per sedurre suo marito Liberto. Tutti i vicini, chi per un motivo chi per l'altro, sono in seri guai. Ed è proprio questo che farà felice Genoveva, soddisfatta di come stia procedendo il suo piano.

A darle ancora più soddisfazione saranno gli ingenti investimenti degli abitanti di Acacias nel Banco americano che, ignari della truffa, si impoveriranno sempre di più.

Rosina condividerà con Susana la paura di perdere Liberto. Purtroppo così sarà, visto che il giovane marito cadrà nella rete di Genoveva tradendo la moglie.

Nel frattempo Emilio capirà che è giunto il momento do raccontare la verità a Cinta sul perché non può stare con lei.

Una strana scoperta e una confessione nelle prossime puntate di Una Vita

Ramon recupererà le forze dopo l'incidente e tornerà a casa, dove proseguirà le indagini su Alfredo. Genoveva lo verrà immediatamente a sapere e si infurierà, giurando a sé stessa che la prossima volta per Palacios non ci sarà più nulla da fare.

Intanto Emilio proverà a parlare con Cinta, se non incontrasse Rafael che, ingenuamente, gli dirà di essere pazzo d'amore per la giovane artista.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Servante rovisterà nella spazzatura della pensione e troverà un cappello magico. Alla soffitta tutti saranno in fermento, ansiosi di scoprire lo strabiliante potere del misterioso oggetto.

Nel mentre, Genoveva passerà del tempo con Liberto: i due saranno sempre più attratti l'uno dall'altro. Peccato che si tratti solo di un meschino piano per affondare il matrimonio di Liberto e Rosina.