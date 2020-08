Dismessi temporaneamente i panni di Undici, Millie Bobby Brown tornerà su Netflix nei panni della protagonista di Enola Holmes, l'adattamento cinematografico dei romanzi di Nancy Springer. La giovane attrice britannica, diventata una star grazie a Stranger Things, interpreta la sorella di Sherlock e Mycroft Holmes, Enola, una ragazzina dotata di uno straordinario fiuto investigativo.

Il lungometraggio verrà rilasciato su Netflix il 23 settembre in prima mondiale. L'emergenza coronavirus e il conseguente lockdown ne hanno impedito l'uscita nelle sale e, come è accaduto per altre pellicole, Enola Holmes uscirà direttamente in streaming.

Enola Holmes è la protagonista dell'omonimo film su Netflix dal 23 settembre e basato sul primo romanzo della serie 'The Case of the Missing Marquess: An Enola Holmes Mystery'. Interpretata dalla giovane attrice Millie Bobby Brown (Undici di Stranger Things), la protagonista è la sorella adolescente di Sherlock Holmes, una ragazzina intraprendente e con una certa inclinazione verso l'investigazione.

La storia è ambientata nel 1884 ed è incentrata su Enola, cresciuta dalla madre che le ha insegnato le arti del combattimento e la pratica dello sport. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno la giovane scopre che la donna è scomparsa senza lasciare alcuna traccia.

La ragazza decide di cercare l'aiuto dei suoi due fratelli, Sherlock e Mycroft, per trovare e riportare a casa la madre. I due uomini, però, pensano che si tratti di un allontanamento volontario e che non ci sia, perciò, alcunchè di losco dietro la sua scomparsa. Inoltre, convinti che Enola debba imparare a comportarsi più come una signorina che come una scapestrata, decidono di mandarla in un collegio che possa garantirle una corretta formazione.

La ragazza non accetta di essere tenuta sotto controllo e fugge alla ricerca della madre.

Il cast di Enola Holmes: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, San Claflin ed Helena Bonham Carter

La commedia action Enola Holmes è tratta dal primo libro della saga per ragazzi dedicata alla sorella di Sherlock Holmes, un personaggio creato dalla scrittrice Nancy Springer.

Il film, scritto da Jack Thorne e diretto dal regista Harry Bradbeerd, è interpretato da Millie Bobby Brown, che presta il suo volto alla sagace Enola, Henry Cavill nel ruolo di Sherlock, Sam Claflin in quello di Microft ed Helena Bonham Carter nella parte della madre scomparsa.

A questi attori si aggiungono Louis Partridge, Adeel Akthar, Fiona Shaw, Frances De La Tour, Burn Gormona e Susan Wokoma.