Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che tra una settimana tornerà sui teleschermi di Canale 5 con le nuove puntate ambientate in una casa di moda. Se negli Usa Hope e Steffy si contenderanno la piccola Kelly, gli spoiler americani raccontano che tutti gli occhi saranno puntati su Quinn Fuller interpretata dall'attrice Rena Sofer. In particolar modo, la madre di Wyatt reagirà molto male quando apprenderà il tradimento della sua amica. La donna, infatti, caccerà Shauna Fulton (Denise Richards) e Flo (Katrina Bowden) da Villa Forrester appreso il loro coinvolgimento nello scambio delle culle.

Beautiful: Eric accusa Shauna e Flo di essere due criminali

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che le conseguenze della scoperta dello scambio delle culle colpiranno maggiormente Shauna e Flo. Tutto avrà inizio quando Eric incolperà Quinn di aver accolto in casa loro due criminali, consigliandole di aprire gli occhi su di loro. La Fuller, a questo punto, ribadirà di aver sempre creduto sulla loro buonafede, non immaginandosi mai un affronto del genere. A tal proposito, la donna seppur inizialmente reclutante accetterà di avere un confronto con le due donne. Nel frattempo, Shauna si recherà a Villa Forrester per chiedere un aiuto economico all'amica per scarcerare la figlia dalla prigione, in cui è stata rinchiusa in seguito alla scoperta sulla verità su Beth.

La madre di Wyatt (Darin Brooks) apparirà ben disposta ad aiutarla, sebbene prima voglia sapere come stanno realmente le cose.

Quinn caccia Shauna e Flo da Villa Forrester

Nelle trame Usa di Beautiful, si assisterà a un acceso confronto tra Quinn e Shauna. Proprio quest'ultima confiderà di aver nascosto la vera identità di Phoebe per proteggere Flo.

In questo modo, la donna cercherà di risvegliare il senso materno dell'amica, quando le dirà di aver fatto tutto per difendere la figlia, vittima delle manipolazioni del dottor Reese Buckingham. Ma la moglie di Eric dimostrerà di non avere nessuna pietà, in quanto si sente ingannata e tradita dalla Fulton che ha addirittura tentato di distruggere la sua famiglia.

Quinn, infatti, capirà che i sospetti del capofamiglia Forrester erano fondati, tanto da cacciare Shauna e Flo da Villa Forrester. A tal proposito, quest'ultima riuscirà ad uscire dal carcere in breve tempo, dove apparirà disposta a tutto pur di ricucire il rapporto con la famiglia Logan. Se Donna e Katie (Heather Tom) saranno pronte a concederle una seconda opportunità, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) saranno di tutt'altro avviso.