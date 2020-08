Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che ben presto arriverà un nuovo personaggio, la cui presenza non passerà affatto inosservata. Trattasi di Huma, mamma di Can ed Emre, che cercherà in tutti i modi di tornare a essere presente nelle vite dei suoi due figli. La donna, però, sarà protagonista anche di una furiosa lite che avverrà per strada tra lei e Sanem. La ragazza, infatti, non gradirà il modo in cui Huma tratterà un povero animale indifeso e non ci penserà su due volte a rimproverarla, senza sapere che quella donna è la mamma del suo uomo.

Gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer: la mamma di Can litiga con Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer che andranno in onda nelle prossime settimane anche su Canale 5 rivelano che l'arrivo di Huma in città sarà del tutto inaspettato, ma fin dal primo momento non passerà affatto inosservato.

La donna arriverà in quartiere e si fermerà proprio al locale dei genitori di Sanem, dove le verrà offerto un bicchiere d'acqua, dopo che la sua macchina si fermerà in maniera del tutto improvvisa. All'uscita, però, Huma sarà protagonista di un gesto che farà andare in escandescenza Sanem.

La mamma dei Divit, infatti, metterà i piedi sulla ciotola di uno dei gatti che vive per strada e manderà via il povero animale in maniera del tutto scortese e nervosa.

Come se non bastasse tirerà anche un calcio alla stessa ciotola, finendo per romperla.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che in quel momento entrerà in azione Sanem, visibilmente infastidita dall'atteggiamento della donna, senza sapere che si tratta della mamma del suo fidanzato. E così Sanem si scaglierà duramente contro la signora, rimproverandola e invitandola a chiedere scusa per il terribile gesto che aveva commesso.

Tra le due donne, quindi, nascerà una lite anche se la mamma di Can ed Emre non sarà affatto disposta a chiedere scusa.

Huma agisce contro Can e 'premia' suo figlio Emre

Huma, infatti, si metterà nuovamente sulla sua automobile e chiederà al suo autista di ripartire il più presto possibile. Come se non bastasse, prima di andare via, darà anche della maleducata a Sanem che rimarrà senza parole.

La presenza della mamma dei Divit, finirà per creare non pochi problemi anche nella vita del fotografo. La donna, infatti, dopo aver ascoltato le parole di Aylin, la quale sostiene che Can voglia distruggere l'agenzia con le sue idee malsane, deciderà di 'premiare' suo figlio Emre.

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Huma firmerà una delega con la quale assegnerà a Emre il 40% delle azioni della famosa agenzia di cui ne è proprietaria.