Prosegue lo spazio dedicato con le notizie su Beautiful, la soap opera tra le più seguite in tutto il mondo. Negli Usa Ridge (Thorsten Kaye) è appena convolato a nozze con Shauna e le trame trasmesse a breve su Canale 5, rivelano che lo stilista deciderà di prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Zoe Buckingham (Kiara Barnes) e Xander Avant (Aidan Bradley) dopo aver scoperto il loro coinvolgimento nello scambio delle culle. In particolare, l'uomo deciderà di non denunciare i due giovani alla polizia, ma di licenziarli dalla casa di moda.

Beautiful: Ridge scopre che Thomas ha impedito a Xander di svelare la verità su Beth

Le anticipazioni di Beautiful trasmesse dopo la pausa estiva sui teleschermi di Canale 5 si soffermano sulle conseguenze che avrà la scoperta dello scambio delle culle sui personaggi della soap opera. In particolare, Ridge sceglierà il destino di Zoe e Xander, mentre il dottor Reese sarà fermato dalla polizia dopo essere fuggito a Londra. A tal proposito, la modella racconterà allo stilista di aver appreso che suo padre aveva venduto Beth a Steffy per una cospicua somma di denaro per ripagare alcuni vecchi debiti di gioco. Buckingham, infatti, confesserà a Forrester di non aver denunciato il crimine di suo padre, perché si era sempre preso cura di lei.

Alla discussione interverrà anche Avant, il quale cercherà di giustificare il comportamento della ragazza. Difatti, il cugino di Maya confiderà di aver voluto in svariate occasioni rivelare la verità su Beth, ma Thomas glielo ha impedito. Una versione, che destabilizzerà lo stilista, che inizierà ad avvertire dei gravi sensi di colpa per non aver dato retta a Brooke.

Proprio quest'ultima lo aveva più volte avvertito sulla malvagità del fratello di Steffy.

Brooke e Ridge non denunciano Zoe e Xander

Gli spoiler della soap opera americana annunciano che Xander continuerà a raccontare ulteriori dettagli sullo scambio delle culle. In particolare, il ragazzo ammetterà di aver ricevuto pesanti minacce in occasione dell'annullamento delle nozze tra Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton).

Inoltre, Avant arriverà a fare delle accuse ancora più gravi nei confronti di Thomas, incolpandolo della morte della povera Emma Barber (Nia Sioux), caduta in un baratro con la sua auto. Ovviamente, la rivelazione sconvolgerà Brooke e Ridge, il quale tenterà di difendere il figlio dalle atroci accuse, sebbene in cuor suo sospetti che siano fondate. Per questo motivo, Forrester e Logan avranno una certa clemenza nei confronti di Zoe e Xander. La coppia deciderà di non denunciarli alle forze dell'ordine, ma li obbligherà a lasciare la casa di moda.