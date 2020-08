Prosegue lo spazio con le notizie su Beautiful, la soap opera che da oltre trent'anni tiene incollati ancora tanti telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate Usa anticipano che Ridge farà in modo che Flo Fulton (Katrina Bowden) venga arrestata dalla polizia. Thomas Forrester (Matthew Atkinson), invece, rischierà di morire dopo essere precipitato dalla scogliera in seguito ad una spinta di Brooke Logan.

Beautiful: la polizia pone in arresto Flo

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che quasi tutti i protagonisti dello scambio delle culle avranno la loro punizione. Ridge e Brooke, infatti, rinunceranno a denunciare Zoe e Xander, obbligandoli a non mettere più piede alla Forrester Creations.

Intanto il dottor Reese sarà rintracciato dalla polizia inglese e messo in galera per il terribile reato. Thomas, invece, resterà nascosto in casa di Vinny, dopo essere fuggito a bordo di un elicottero al termine di un violento alterco con Hope sul tetto della casa di moda. Dall'altro canto, Flo tornerà alla Villa di Eric per chiedere perdono per il male commesso verso la giovane Logan. Ma quest'ultima non accetterà le sue scuse, pretendendo che la paghi cara per il suo gesto. Alla fine, Forrester informerà il detective Sanchez, il quale invierà un poliziotto per trarre in arresto Fulton con l'accusa di sequestro di persona e truffa.

Thomas si mostra aggressivo nei confronti di Douglas

Le trame della soap opera americana, in onda prossimamente in Italia, raccontano che Thomas apparirà sempre più fuori controllo dopo la telefona dove Hope lo informerà di aver chiesto l'annullamento delle nozze.

Per questo motivo, il giovane se la prenderà con suo figlio Douglas, reo di aver rovinato il suo piano. A tal proposito, Forrester convincerà la babysitter a portare il bambino a casa di Vinny, dove dimostrerà di essere molto aggressivo nei suoi confronti. Fortunatamente uno sprazzo di lucidità eviterà che Thomas possa compiere un gesto violento nei confronti di Douglas.

Proprio quest'ultimo si proporrà di aiutarlo a riconquistare Hope, in quanto sicuro che possa perdonarlo.

Thomas cade giù dalla scogliera dopo una spinta di Brooke

In seguito, Thomas raggiungerà la casa sulla scogliera dove si trova Hope che è andata a recuperare gli oggetti personali di Beth. Intanto, Ridge e Brooke saranno informati delle reali intenzioni del giovane da Douglas e accorreranno in aiuto di Hope.

Fortunatamente Logan giungerà appena in tempo per liberare sua figlia dalla stretta del marito. In questo frangente, la moglie dello stilista avrà una violenta colluttazione con Thomas, che cadrà giù dalla scogliera dopo aver ricevuto una spinta.