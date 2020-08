Nel corso delle prossime settimane, le vicende di Daydreamer si faranno ancora più appassionanti anche grazie al triangolo amoroso che vedrà protagonisti Leyla, Emre e Osman. La sorella di Sanem infaftti, vorrà mettersi alle spalle la breve 'liason' con Emre, all'oscuro che il suo capo sia stato costretto a lasciarla a causa del ricatto di Aylin. La bella segretaria acetterà dunque la corte di Osman, da sempre innamorato di lei e che, nel frattempo, avrà ottenuto successo grazie ad un ruolo in una serie televisiva.

DayDreamer, spoiler turchi: Emre lascia Leyla a seguito del ricatto di Aylin

Le prossime puntate di 'DayDreamer-Le ali del sogno', si arricchiranno di nuovi elementi, come il triangolo amoroso formato da Leyla, Osman ed Emre.

Il tutto avrà inizio quando il fratello di Can, a seguito dell'incidente automobilistico di cui sarà vittima, passerà molto tempo insieme a Leyla, riscoprendo molte passioni in comune con lei. Tra i due nascerà qualcosa di più del semplice rapporto professionale. I sentimenti nascenti tra Emre e la sua segretaria, non sfuggiranno ad Aylin, la quale farà di tutto per separarli. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia si viene a sapere che la dark lady della soap tv non esiterà a ricattare Emre, per costringerlo a lasciare Leyla. Per ottenere il suo scopo, Aylin minaccerà Emre di rivelare a Can il fatto che sia stato lui a convincere Enzo Fabbri a cederle i il 20% delle quote azionarie della Fikri Harika.

Leyla vuole dimenticare Emre nelle prossime puntate di DayDreamer

Secondo quanto riportano le anticipazioni dunque, Emre non potrà fare a meno che sottostare al ricatto di Aylin e lasciare Leyla, mentre quest'ultima non riuscirà a capire i motivi per i quali verrà piantata in asso di punto in bianco.

Profondamente delusa da quanto accaduto con il minore dei Divit, Leyla penserà addirittura di lasciare il lavoro. Sarà Can a convincerla a rimanere al suo posto, almeno fino a quando l'agenzia non avrà concluso la trattativa con l'azienda di cosmetici gestita da Makinon. Nonostante sia rimasta a lavorare all'agenzia, la sorella di Sanem sembrerà decisa a gettarsi alle spalle la breve liason con Emre e penserà di accettare la corte di Osman.

Leyla accetta di uscire con Osman, Emre cerca di sabotare i loro incontri

Osman nel frattempo, sarà riuscito ad ottenere un discreto successo grazie ad un ruolo in una serie televisiva e, con i soldi guadagnati, riuscirà a comprarsi una macchina. Grazie al nuovo lavoro, riuscirà anche ad acquisire maggior sicurezza in sé, tanto da arrivare a dichiarare nuovamente i suoi sentimenti per la giovane Leyla. Quest'ultima, decisa a dimenticare Emre, accetterà il corteggiamento di Osman, tanto che i due cominceranno ad uscire spesso insieme. La sorella di Sanem, nonostante la sua buona volontà, continuerà a pensare al suo ex. Emre intanto, non si darà per vinto e cercherà di sabotare gli incontri tra Leyla e Osman, arrivando ad inventarsi problemi sul lavoro.

Stando a quanto si apprende, Leyla non cadrà nei tranelli tesi da Emre e gli ribadirà più volte di lasciarla in pace. Emre si darà per vinto? Dalle anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate successive di DayDreamer, pare che per Leyla e il fratello di Can il futuro riservi delle belle sorprese.