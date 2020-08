Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda venerdì 21 agosto Fabbri entrerà in società con la Fikri Harika. Can, però, sarà furioso di gelosia poiché conosce l'interesse di Enzo nei confronti di Sanem.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction è incentrata sulla storia divertente e romantica tra Can Divit, famoso fotografo di fama mondiale, e Sanem Aydin, sua dipendente nell'azienda di famiglia. Il giovane ha scoperto che la sua amata ha tramato in passato alle sue spalle insieme a suo fratello Emre e ha così deciso di lasciarla.

DayDreamer, spoiler 21 agosto: Fabbri diventa nuovo socio dell'azienda

Enzo Fabbri è un cliente della Fikri Harika, nonché proprietario di una famosa azienda di profumi. Il giovane è da sempre interessato a Sanem, non solo come donna ma anche per il suo talento nel creare degli ottimi profumi. Pertanto, dal momento che l'agenzia pubblicitaria è sull'orlo del fallimento, Can è costretto a stringere un accordo con Fabbri e decide di entrare in società con lui per salvare l'azienda del padre. Intanto, nella scorsa puntata i genitori di Sanem hanno denunciato la sua scomparsa, non vedendola tornare. Al rientro a casa della sua famiglia, la giovane è già rincasata e questo manda su tutte le furie Mevkibe.

A quel punto, Sanem sarà costretta a trovare una valida spiegazione per essere stata fuori tutta la notte senza avvisare. Il giorno dopo, la minore delle Aydin si reca a lavoro ed è intenta ad aprire un pacco appena arrivato per CeyCey dal contenuto davvero sorprendente.

Anticipazioni 21 agosto: Can folle di gelosia

Nelle scorse puntate, Can ha scoperto il tradimento avvenuto alle sue spalle da parte di Sanem ed Emre. Il giovane, sconvolto e deluso per quanto accaduto, ha deciso di licenziare suo fratello e lasciare la donna di cui è innamorato. Can, infatti, sostiene di non riconoscere la persona che si trova di fronte ed inizia a trattarla in modo molto brusco, evitando persino di guardarla negli occhi.

Nonostante la sua delusione, il maggiore dei Divit non riesce comunque a cancellare i sentimenti che prova per Sanem. Pertanto, nella puntata che andrà in onda venerdì 21 agosto, vedremo che Fabbri acquisirà le quote dell'agenzia e Can, geloso, andrà su tutte le furie. Il giovane, infatti, non ha dimenticato l'interesse che Enzo prova nei confronti di Sanem ed è contrario a questa collaborazione. Intanto, la sorella di Leyla scopre che Emre ed Aylin erano in società fin dall'inizio e il giovane viene definitivamente licenziato. Nel quartiere, Muzzaffer è convinto che la giovane Aydin sia stata presa in ostaggio da Enzo Fabbri e agirà di conseguenza.