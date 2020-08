Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful che nel corso delle prossime settimane, infatti si assisterà al tanto atteso ricongiungimento di Hope e Liam con la piccola Beth.

Ciò avrà come conseguenza la dolorosa separazione di Steffy da Phoebe/Beth, la bambina che per quasi un anno ha considerato come sua figlia. Venuta a sapere che il fratello Thomas ha taciuto il fatto che Beth fosse viva, Steffy sarà furiosa con lui e non riuscirà a perdonarlo, nemmeno dopo l'incidente occorso al giovane alla scogliera. Thomas aveva subito un trauma cranico a seguito di una caduta, rimanendo in coma per diversi giorni.

Per lui fortunatamente, nessun danno permanente, ma molti problemi da affrontare, a causa del suo sconsiderato comportamento che lo ha visto nascondere la verità sulla piccola Beth per molto tempo.

Beautiful, Steffy furiosa con il fratello dopo aver scoperto che Phoebe è Beth

Thomas dovrà fare i conti con tutte le sue macchinazioni atte a nascondere a tutti il fatto che Beth fosse viva. Hope chiederà l'annullamento del matrimonio, mentre Steffy sarà furibonda con il fratello e non si capaciterà di come il giovane possa aver taciuto una cosa simile, facendo soffrire tutti quanti.

Steffy sarà lacerata dal dolore per essersi dovuta separare da Phoebe, nonostante la consapevolezza che la bambina debba tornare tra le braccia dei suoi veri genitori.

Steffy non riesce a perdonare Thomas per aver taciuto la verità su Beth

Steffy, straziata dal dolore per la perdita di Phoebe, verrà consolata dal padre Ridge, il quale cercherà in tutti i modi di tenere unita la sua famiglia. Steffy però, sembrerà molto risoluta e non sarà disposta a perdonare Thomas per tutto il male causato a lei e a Hope e Liam.

Nonostante si sia preoccupata per il fratello dopo la caduta del giovane dalla scogliera, una volta fuori pericolo, Steffy andrà in ospedale dove avrà con lui un duro faccia a faccia. Dalle anticipazioni americane, si viene a sapere che Steffy non perderà occasione per metterlo di fronte ai suoi errori e a nulla varranno le giustificazioni di Thomas.

Steffy taglia i ponti con Thomas nelle prossime puntate di Beautiful

Steffy non ne vorrà più sapere del fratello, accusandolo di averle rovinato la vita. Ridge invece, cercherà di aiutare il figlio provando a evitargli la prigione.

Flo intanto, sarà finita in carcere con l'accusa ma, da quanto si apprende, la ragazza non vi rimarrà per lungo tempo. Grazie alle sue preziose informazioni infatti, la polizia riuscirà ad arrestare Reese, fuggito nel frattempo a Londra. Per lei quindi, si apriranno le porte del carcere, anche se sarà difficile per la cugina di Hope, ottenere il perdono delle Logan e di tutta la famiglia Forrester.

In attesa di ulteriori novità in merito a Steffy e Thomas, si ricorda che su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate della sopa tv Beautiful già andate in onda.