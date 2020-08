I fan di Beautiful dovranno attendere ancora diverse settimane prima di vedere svelato il grande segreto sullo scambio di culle. La soap tv americana, infatti, andrà in ferie dal prossimo 3 agosto e solo alla ripresa della programmazione i telespettatori nuovi eventi che porteranno piano piano alla grande 'scoperta'. Stando a quanto già andato in onda negli Usa, si apprende che sarà il piccolo Douglas a rivelare a Liam Spencer che Phoebe è in realtà Beth . Solo Liam inizialmente, crederà alle sue parole e ne avrà la conferma quando riuscirà a far confessare Flo.

Beautiful, trame Usa: Hope e Thomas diventano marito e moglie

Dovranno passare ancora diverse settimane prima che il segreto su Beth venga svelato. I fan italiani, subito dopo la ripresa della programmazione di Beautiful, assisteranno alle nozze di Hope e Thomas e alla nascita dei primi sospetti di Liam nei confronti di Flo.

Il tutto avrà inizio proprio il giorno del matrimonio, quando Liam sentirà solo in parte, una violenta lite tra la cugina di Hope e Thomas, nella quale i due parlano di 'un segreto' riguardante Hope. Da questo momento in poi, Liam cercherà di scoprire cosa stiano nascondendo i due e non esiterà a chiedere aiuto anche al fratello Wyatt per far luce sul mistero.

Il piccolo Douglas svela a Liam che Beth è viva

Mentre Liam, con il prosieguo delle puntate, sembrerà essere sempre più vicino a scoprire la verità su Beth, il piccolo Douglas sentirà una conversazione telefonica tra il padre Thomas e Flo, dalla quale capirà che Phoebe è in realtà Beth.

Sarà Liam Spencer a raccogliere le confidenze del bambino e a credere alle sue parole ma, prima di dirlo a Hope, penserà a come affrontare la situazione con Steffy.

Quest'ultima infatti è molto legata alla figlia adottiva e la scoperta della verità potrebbe gettarla nello sconforto più totale.

Flo confessa ai fratelli Spencer la verità sullo scambio di culle nelle prossime puntate di Beautiful

Stando a quanto già andato in onda negli Stati Uniti, si viene a sapere che Liam sarà incredulo dopo le parole di Douglas e si recherà immediatamente da Flo per farla confessare.

A casa di Wyatt, la giovane non potrà far altro che raccontare come si sono svolti i fatti, partendo dalla notte a Catalina in cui Hope partorì la bambina. Wyatt e il fratello ascolteranno il racconto di Flo, la quale cercherà di giustificare la propria scelta di prestarsi come madre adottiva di Phoebe. I due fratelli Spencer verranno inoltre a sapere che Thomas, Zoe e Xander erano a conoscenza del fatto che Beth fosse viva.

In attesa della ripresa della normale programmazione di Beautiful, si ricorda che su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già andate in onda.