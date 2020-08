Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, Un posto al sole andrà effettivamente in pausa in estate, anche se si tratterà solo di una settimana di stop nel periodo che va da lunedì 17 a venerdì 21 agosto. Nei prossimi episodi della soap partenopea, Eugenio Nicotera dovrà fare i conti con le conseguenze della sua scelta e il segreto, che custodiva gelosamente, verrà rivelato a Viola. La Bruni soffrirà molto, per quanto scoperto, e deciderà di allontanarsi da Eugenio, mentre quest'ultimo continuerà la sua lotta per assicurare alla giustizia il boss Mariano Tregara. Nel frattempo Clara soffrirà per la situazione in cui verte Alberto Palladini, ma troverà un valido supporto in Giulia e Angela.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda dal 24 al 28 agosto alle 20:45 su Rai 3,

Viola scopre il segreto di Eugenio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) sarà profondamente turbata nello scoprire il segreto sul conto di Eugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini). Non vengono forniti molti dettagli sull'evento, ma risulta probabile che Nicotera rifiuterà di sottostare al ricatto di Alberto (Maurizio Aiello), accettandone tutte le conseguenze. La donna soffrirà per l'accaduto e sceglierà di stare lontana dal marito, nonostante Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) spingano per una loro riappacificazione.

A cercare di fare ragionare Viola, ci proverà anche la sua amica Angela (Claudia Ruffo), tuttavia la Bruni, almeno inizialmente, sembrerà irremovibile, nella sua decisione.

Susanna rosa dai sensi di colpa

Sull'altro versante Susanna (Agnese Lorenzini) sarà divorata dai sensi di colpa nei confronti del compagno Niko (Luca Turco), tuttavia non ci sono dettagli che indichino che anche il giovane Poggi scopra cosa sia accaduto.

Nel frattempo il magistrato Nicotera deciderà di proseguire per la sua strada e organizzerà un blitz per catturare definitivamente il boss Tregara (Lello Giulivo) e, a giocare un ruolo principale in questa vicenda, sarà Clara (Imma Pirone). La Curcio, in pena per il destino di Alberto e agitata per la prolungata assenza della madre Nunzia (Nadia Carlomagno), finirà per mettersi nei guai, facendo una mossa alquanto avventata.

La ragazza verrà però aiutata da Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) e Angela che cercheranno di aprirle gli occhi sulla vera natura di Alberto. Nel frattempo Mariano Tregara vorrebbe poter vedere sua figlia per un'ultima volta, tuttavia questo suo desiderio potrebbe costargli molto caro.