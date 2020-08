Reduce dall'aver vinto la sua battaglia personale contro l'anoressia e dalla successiva pubblicazione del libro "Non mi sono mai piaciuta", Valentina Dallari è tornata a far parlare di sé. La deejay bolognese infatti ha raccontato di aver avuto un attacco di panico con conseguente svenimento. In seguito all'accaduto, Valentina è andata in ospedale per sottoporsi ad un controllo medico e per accertarsi che non avesse nulla di grave. È stata lei stessa a raccontare l'accaduto su Instagram.

Valentina Dallari: 'Mi è venuto un attacco di panico e sono svenuta'

L'ex tronista di Uomini e donne nelle scorse ore ha pubblicato due Instagram Stories nelle quali ha raccontato di essere svenuta mentre si trovava nel giardino della sua abitazione per un attacco di panico.

Inizialmente ha postato una foto che la ritraeva in ospedale, e in un secondo momento ha spiegato perché si è sottoposta alla visita medica e cosa le era accaduto: "Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta, tirando una testata pazzesca per terra e contro il tavolo. Mi sono risvegliata nel giardino a terra, senza sapere perché e come". Nelle battute finali della sua comunicazione, l'influencer bolognese ha voluto comunque tranquillizzare tutti, dicendo che per fortuna la caduta non ha avuto alcuna conseguenza preoccupante, a parte un bernoccolo sulla fronte che sfoggerà nei prossimi giorni "con stile".

Valentina ha poi concluso ironicamente: "Dopo questa testata spero di non diventare normale".

L'ex tronista ha chiuso i rapporti con Junior Cally

Valentina Dallari in precedenza era finita al centro del Gossip per la sua relazione con il rapper Junior Cally che ha partecipato alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. La loro storia d'amore è andata avanti fino al momento in cui, a detta della bolognese, il cantante non è sparito di colpo dalla sua vita.

In uno sfogo sui social network di aprile, Valentina ha dichiarato che avrebbe preferito essere lasciata dal fidanzato in un confronto vis a vis e non di punto in bianco, senza che lui le dicesse nulla. Junior Cally, dal canto suo, in questo periodo non ha rilasciato dichiarazioni sulla rottura con Dallari.

Dallari ai ferri corti con Giulia De Lellis

Valentina Dallari non va molto d'accordo con Giulia De Lellis. Nel mese di maggio ha attaccato l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che aveva dato ai follower dei consigli personali sull'alimentazione. La deejay ha prontamente invitato gli utenti di Instagram a non seguire le indicazioni dell'influencer, dicendo di lei che "non ha né arte né parte".