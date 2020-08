La stagione televisiva Rai 2020/2021 sta per ricominciare. Agosto sta per concludersi e settembre vedrà molti dei classici appuntamenti della tv di Stato tornare in onda. Tra questi da segnalare le ripartenze di Domenica In dal 13 settembre e de i Soliti Ignoti dal 14 settembre.

I programmi Rai e la ripresa in autunno: da lunedì 7 settembre Unomattina e Storie Italiane

La Rai è pronta a far ripartire i suoi programmi di punta. Con l'arrivo di settembre ripartono tanti classici appuntamenti della tv di Stato. Da lunedì 7 settembre riparte nel classico orario delle 6:45 Unomattina, condurranno questa edizione Monica Giandotti e Marco Frittella.

Al via anche Storie Italiane, ancora con Eleonora Daniele che da pochi mesi è diventata mamma. Il 7 settembre al via anche la novità del palinsesto del pomeriggio di Rai 1. Nella fascia oraria occupata nella passata stagione da Caterina Balivo ci sarà Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Ricomincia anche La vita in diretta, quest'anno con la conduzione in solitaria di Alberto Matano senza Lorella Cuccarini. Martedì 8 settembre prenderà il via in seconda serata il consueto salotto tra politica e spettacolo di Porta a Porta con Bruno Vespa. Sabato 12 settembre riprende anche la nuova edizione di ItaliaSì!, programma del sabato pomeriggio con Marco Liorni. Sempre nella stessa giornata dovrebbe prendere il via anche Ballando con le Stelle.

Sullo show all'insegna del ballo, appuntamento tradizionale della Rai, va messo un punto interrogativo vista la positività di uno dei ballerini che rende incerta la situazione.

Trasmissioni Rai: Domenica In al via il 13 settembre, Amadeus con i Soliti Ignoti da lunedì 14 settembre

Mara Venier ritorna con Domenica In a partire da domenica 13 settembre.

Accompagnerà di nuovo tra musica e interviste la domenica pomeriggio degli italiani. Lunedì 14 settembre semaforo verde per i Soliti Ignoti condotto da Amadeus, che poi a marzo presenterà di nuovo il Festival di Sanremo. Sempre da lunedì 14 al via 60 minuti nuovo programma di Monica Maggioni.

Su Rai 2 dal 15 settembre cinque serate - più una sesta col meglio del programma - all'insegna di Enrico Brignano.

Il programma in onda in prima serata si chiamerà Un'ora sola ti vorrei. Da mercoledì 16 settembre in onda su Rai 1 Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela.

Grande attesa venerdì 18 settembre per il via su Rai 1 della nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Da domenica 20 settembre torna nella fascia oraria del mezzogiorno di Rai 1 Linea Verde con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Altra novità, molto attesa, è la nuova trasmissione di Antonella Clerici: da lunedì 21 settembre andrà in onda nella fascia che è stata occupata per 18 anni da La prova del cuoco e s'intitolerà È sempre mezzogiorno.

Domenica 27 settembre, invece, sarà la data di partenza di Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Il programma tornerà su Rai 3. Da lunedì 28 settembre, infine, riprenderà L'Eredità con Flavio Insinna, lo storico show del pre-serale di Rai 1.