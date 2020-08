Cristina Buccino ha rotto il silenzio sulla sua presunta relazione con Andrea Iannone. La 35enne calabrese su Instagram ha smentito i Gossip sul suo conto, dicendosi stanca di questi falsi pettegolezzi che ruotano intorno alla sua persona.

In queste ultime settimane erano circolate delle indiscrezioni che parlavano di un probabile flirt in corso tra Cristina Buccino e Andrea Iannone. Erano emersi dei presunti avvistamenti della showgirl a Lugano dove risiede il motociclista. Inoltre si era vociferato che i due avessero trascorso insieme il periodo di lockdown e della presenza di Buccino e Iannone a Milano nello stesso hotel che aveva ospitato la Fiorentina prima della partita di Serie A contro l'Inter.

Cristina Buccino in queste ore ha chiesto agli addetti ai lavori di far circolare solo le dichiarazioni che ha realmente rilasciato: "Piantatela di mettermi in bocca delle cose non ho mai detto". Invece Andrea Iannone al momento ha preferito non commentare questi rumors sulla sua vita privata.

Lo sfogo di Cristina Buccino

Cristina Buccino ha usato Instagram Stories per smentire qualsiasi tipo di flirt in corso con Andrea Iannone. "Questa storia mi ha stufato, basta", ha detto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, per poi ribadire che attualmente è single.

L'influencer calabrese ha voluto fare chiarezza perché ormai da troppo tempo sta leggendo notizie false su di lei. Ha spiegato di non aver rilasciato nessuna intervista in cui ha fatto capire di essere fidanzata e che, quando le è stato chiesto della sua vita sentimentale, ha candidamente risposto che ad oggi è single.

Dunque, tutte le segnalazioni sulla presunta liaison con Iannone sono infondate.

Michele Morrone avrebbe corteggiato Cristina Buccino

Nei giorni scorsi, il settimanale Chi si è soffermato su un retroscena riguardante Cristina Buccino. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Michele Morrone avrebbe corteggiato la showgirl calabrese.

Quest’ultima però non avrebbe ceduto alle sue avance. L'indiscrezione finora non ha trovato alcun riscontro, anche perché l'attore 29enne per adesso non è intervenuto per smentire o confermare i rumors.

Buccino, invece, pur senza fare nomi, ha comunque parlato di "chiacchiericci" intorno alla sua persona, dunque non è da escludere a priori che nella sua smentita siano compresi anche gli ultimi gossip che riguardavano lei e Morrone.