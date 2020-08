Problemi in vista per una coppia dell’amata Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno nei prossimi appuntamenti. Si tratta di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe Ayfin (Ozlem Tokaslan), che entreranno in crisi dopo aver appreso della storia d’amore tra Can Divit (Can Yaman) e loro figlia Sanem (Demet Ozdemir).

Il signor Aydin si arrabbierà con la consorte quando apprenderà grazie ad Aysun che la sua secondogenita è in procinto di convolare a nozze con il proprio capo. L’uomo sconvolto e amareggiato. oltre ad avere una pesante discussione con Mevkibe per avergli tenuto nascosto un tale segreto, se ne andrà via di casa e dimostrerà di non essere disposto a fare un passo indietro.

Daydreamer, anticipazioni turche: Can e Sanem danno scandalo a causa di Aylin

Gli spoiler di ciò che succederà nelle puntate della soap in onda su Canale 5 tra qualche settimana svelano che Aylin renderà pubblica la tresca di Can e Sanem. A causa della perfida donna il figlio maggiore di Aziz e l’aspirante scrittrice daranno scandalo sui giornali, poiché verranno diffusi dei loro scatti. Dopo diverse titubanze, la sorella di Leyla troverà il coraggio di far sapere alla madre Mevkibe di essersi innamorata del suo capo, e di aver ricevuto una proposta di nozze inaspettata dallo stesso. Sanem sceglierà però di mettere al corrente della novità anche il padre Nihat in un altro momento, precisamente quando Can le regalerà l’anello di fidanzamento.

Purtroppo la signora Aydin senza pensare alle conseguenze, preciserà alla parrucchiera Melahat che le voci circolate su una liaison amorosa tra sua figlia e il fotografo erano vere. La pettegola del quartiere non perderà tempo per rendere nota la notizia, consentendo ad Aysun di cogliere l’occasione al volo per vendicarsi di Mevkibe.

Nihat su tutte le furie, Mevkibe disperata

Nello specifico la madre di Muzzafer metterà piede nel negozio di generi alimentari e farà gli auguri alla moglie di Nihat per l’imminente matrimonio tra la sua secondogenita e Can. Il signor Aydin quando verrà a conoscenza dell’intenzione della figlia farà ritorno a casa in fretta e perderà le staffe nell'istante in cui saprà che sua moglie sapeva tutto.

La furia dell’uomo aumenterà non appena crederà che anche tutti i dipendenti della Fikri Harika sanno che Can e Sanem si amano.

La situazione prenderà una brutta piega nell'istante in cui Nihat lascerà il tetto coniugale, al termine di una lite accesa con la consorte. Non avendo un posto in cui alloggiare, però il signor Aydin sceglierà di passare la notte nella sua bottega. Purtroppo Mevkibe cadrà nella disperazione totale quando suo marito si rifiuterà di recarsi nella loro abitazione per fare pace con lei.