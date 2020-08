È passata una settimana dalla fine di Temptation Island, ma la produzione è già al lavoro per le puntate che andranno in onda a settembre. Maria De Filippi produttrice del reality, sulle pagine di Gente, ha anticipato che tutto il cast è in quarantena dal 10 luglio e che le coppie saranno formate solo da persone non famose. La presentatrice ha elogiato la collega Alessia Marcuzzi, spiegando anche quanto sia stato difficile selezionare i protagonisti delle ultime due stagioni a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia.

Novità sulla prossima edizione di Temptation Island

La notizia era nell'aria da settimane, ma attraverso un'intervista su Gente ha trovato conferma nelle parole di Maria De Filippi: la nuova edizione di Temptation Island sarà completamente nip.

La produttrice ha spiegato perché ci saranno soltanto persone comuni ad animare le puntate autunnali del reality: "Credo di più nella gente normale. Con loro scatta l'improvvisazione, la sorpresa e l'inaspettato".

Questa dichiarazione, dunque, va a smentire il gossip che è circolato nei giorni scorsi sul cambiamento voluto dai vertici Mediaset per evitare che i telespettatori potessero fare confusione tra i vip che entreranno nella Casa del Grande Fratello e quelli alle prese con il viaggio nei sentimenti.

Contrariamente a quanto è accaduto l'anno scorso, a breve Alessia Marcuzzi si troverà a dover gestire le intemperanze d'innamorati non avvezzi alle telecamere e pronti a tutto pur di capire se le loro relazioni sono solide oppure no.

Cast nip per il Temptation Island di Alessia Marcuzzi

Dopo aver ammesso la fatica che lei e la sua redazione hanno fatto nello scegliere i protagonisti delle ultime due edizioni di Temptation Island (i casting inizialmente sono stati fatti via Skype), Maria De Filippi ha regalato una piccola anticipazione sul cast che animerà le puntate in onda da settembre su Canale 5, molto probabilmente da mercoledì 9: "I concorrenti sono in quarantena già dal 10 luglio.

Vengono sottoposti al test sierologico ed eventualmente al tampone. Abbiamo lavorato tutti così per mesi, sotto stretto controllo medico".

L'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia a marzo scorso non ha impedito alla conduttrice di svolgere la sua professione, seppur tenendo conto di tutte le norme vigenti in Italia: "La mia società ha molti dipendenti.

Cosa dovevo fare? Potevamo chiudere e stare tutti a casa, oppure continuare. È stata una decisione di tutti".

Il ruolo di Alessia a Temptation Island

Nell'intervista che ha rilasciato a Gente, e nella quale ha parlato per la prima volta di come Emma Marrone scoprì del tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez ormai otto anni fa, Maria De Filippi ha spiegato perché Alessia Marcuzzi è stata riconfermata alla guida del reality sulle tentazioni d'amore: "L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione.

A modo mio. È stata bravissima".

La presentatrice romana, dunque, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza: il 24 agosto, infatti, dovrebbero iniziare le riprese della nuova edizione di Temptation Island. Si usa il condizionale perché il 6 agosto all'alba c'è stato un incendio all'Is Morus Relais, il resort sardo che ospita il cast e la produzione del format di Canale 5. Al momento non si sa se questo increscioso episodio farà slittare le registrazioni delle nuove puntate oppure no.