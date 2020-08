È sempre più amato in Italia Can Yaman. L'ormai popolare attore di origini turche, dopo il ruolo dell'uomo d'affari Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, sta riscuotendo quest'anno molto successo con quello del bellissimo quanto intrigante fotografo Can Divit in Daydreamer - Le ali del sogno. Can ha rilasciato un'intervista alla rivista ufficiale della soap in cui non solo ha chiarito il suo rapporto con Demet Ozdemir, che interpreta Sanem Aydin, ma ha anche parlato del suo prototipo ideale di donna, che per conquistarla deve avere delle caratteristiche ben precise.

La donna ideale di Can Yaman

'Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a ‘maschiaccio’ o parlano a voce alta' ha detto chiaramente Can Yaman durante l'intervista. Per nulla attratto dalle donne misteriose, il bell'attore che parla un italiano fluente ha specificato poi che sono le piccole cose a colpirlo, come ad esempio un profumo o un particolare tono di voce. 'Adoro le donne belle ed eleganti che hanno fascino, energia' ha proseguito Can che ha voluto aggiungere che a fare la differenza per lui è lo spirito di una donna. Il turco dunque pare avere le idee ben chiare.

Can vorrebbe accanto a sé una donna che sappia tirare fuori il meglio di lui. In ogni caso, l'attore ha tenuto a sottolineare che ama tenere la sua vita privata tale.

'Non voglio pubblicizzare la mia vita sentimentale', ha proseguito Yaman sull'argomento. Inoltre, durante l'intervista l'attore ha voluto chiarire in quali rapporti è con l'attrice co-protagonista di Daydreamer, Demet Ozdemir, ossia l'amata Sanem Aydin.

Can sull'attrice che interpreta Sanem: 'È un'amica'

'Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene' ha detto Can precisando che conosceva già i lavori precedenti di Demet per i quali la apprezzava molto. La conoscenza con l'attrice è avvenuta proprio sul set di Daydreamer - Le ali del sogno: con la ragazza si è creata subito una bella alchimia dal punto di vista lavorativo, tanto che l'attore ha precisato che spesso gli altri attori della soap non riuscivano a stare dietro alla loro energia vulcanica.

Dunque, non c'è nessuna storia d'amore tra Demet e Can come si vociferava. Tra i due giovani e attraenti ragazzi c'è solo un rapporto di stima e complicità ma che coinvolge solo la sfera lavorativa. Per il resto, Yaman non si è sbottonato circa la sua attuale condizione sentimentale: il giovane, che è laureato in legge, per il momento si sta dedicando alla sua carriera da attore che procede a gonfie vele. Ogni soap che lo vede sulle scene è ormai sinonimo di garanzia di successo.