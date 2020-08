Secondo le anticipazioni turche di Daydreamer - Le ali del sogno, Emre si deciderà a lasciare la perfida Aylin e si renderà conto di provare qualcosa per Leyla. Tra i due scatterà il primo bacio.

Ricordiamo che la soap opera va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5 e vede come protagonisti Can e Sanem, due giovani provenienti da due mondi molto differenti che provano qualcosa l'uno per l'altro. Ad ostacolarli c'è Emre, il quale è sempre stato influenzato negativamente dalla fidanzata Aylin. Il più giovane dei Divit, però, ha iniziato a comportarsi diversamente da quando ha instaurato un rapporto più stretto con la bella Leyla, sorella di Sanem.

Daydreamer, trame turche: Emre bacia Leyla

Nelle ultime puntate abbiamo assistito a un avvicinamento tra Emre, fratello di Can, e Leyla, sorella di Sanem. La più grande delle Aydin, infatti, ha sempre provato qualcosa per il suo capo ma non è mai riuscita a confessarlo. Negli ultimi tempi, però, Emre faccia di tutto per trascorrere del tempo con la sua segretaria. Allo stesso tempo, Emre ha aperto gli occhi sulla sua fidanzata e si è reso conto di quanto è spietata quando vuole ottenere qualcosa. Pertanto, secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate vedremo il fratello di Can che è sempre più confuso sui sentimenti che prova per Leyla. Emre, infatti, non riesce a togliersi dalla testa la sorella di Sanem e le chiederà di poterla accompagnare a casa durante un party.

In quell'occasione tra i due scatterà il primo bacio e Leyla, felice per l'accaduto, racconterà tutto a sua sorella Sanem, la quale non può che essere preoccupata conoscendo i precedenti dell'uomo.

Daydreamer, spoiler turchi: Emre dice addio ad Aylin

Dopo aver baciato Leyla, Emre si convince di provare dei sentimenti nei suoi confronti.

A quel punto, il giovane si decide ad avere un confronto con la sua fidanzata, pur sapendo che la donna ha un ruolo molto importante dal punto di vista lavorativo. Divit, però, non può nascondere più quello che prova per Leyla e decide di chiudere per sempre la relazione con la bella modella. Aylin non intende sottostare alla decisione del suo ormai ex fidanzato e decide di ripresentarsi alla Fikri Harika con l'intento di destare sospetti in Leyla.

La giovane ha infatti intenzione di mettere in dubbio i sentimenti che Emre prova per la sua segretaria. Intanto, il minore dei Divit, spiega alla donna che ama che tra lui e la sua ex fidanzata ci sarà solo ed esclusivamente un rapporto lavorativo. Furiosa per l'accaduto, Aylin non si arrenderà e le proverà tutte per allontanare i due innamorati.