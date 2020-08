Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno nella puntata che andrà in onda venerdì 7 agosto Sanem racconterà tutta la verità a Leyla sulla sua relazione con Can. La giovane, però, sembra non approvare e cerca di far ragionare sua sorella.

La soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 2 e 50 del pomeriggio su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente tra Can e Sanem, due giovani innamorati con indoli molto diverse. A minare il loro rapporto è la presenza di Emre, fratello del fotografo, il quale si serve della giovane per i suoi loschi piani.

Anticipazioni DayDreamer, 7 agosto: Sanem e Can si scontrano

Nelle scorse puntate ha avuto inizio la storia d'amore tra Can e Sanem. La giovane, infatti, pur di non perdere l'uomo che ama si è decisa a confessargli i suoi sentimenti. Aydin è comunque devastata dai sensi di colpa che ha nei confronti di Can, poiché è costretta a mantenere molti segreti a causa di Emre. Dopo aver chiarito la questione dell'anello, Sanem e il fotografo sono più affiatati che mai. Intanto in azienda sono alla ricerca di una sceneggiatura per un nuovo spot pubblicitario. La giovane Aydin fa di tutto per scrivere quella vincente, ma non riesce a concentrarsi perché pensa costantemente all'uomo che ama. Can, infatti, rifiuta tutte le sue proposte e Sanem inizia a indispettirsi.

Tra i due avverrà uno scontro, ma nonostante ciò Divit si presenterà comunque a casa Aydin per l'anniversario dei genitori di Leyla.

DayDreamer, trama 7 agosto: Sanem racconta la verità a sua sorella

Nel giorno dell'anniversario dei genitori di Leyla e Sanem, Nihat finge di aver dimenticato la data del loro matrimonio.

Can è stato invitato a cena per i festeggiamenti e, nonostante la discussione con la sua dipendente, decide di presentarsi a casa loro. Intanto in azienda Deren e Aylin continuano a litigare a causa del nuovo spot pubblicitario: le due giovani si scontrano tra chi vorrebbe un tema romantico e chi d'azione.

Alla fine Can riesce a metterle d'accordo utilizzando entrambe le proposte. Sanem continua a vivere con la testa tra le nuvole per la sua nuova storia d'amore e non riesce a trovare l'idea giusta. Sarà costretta, inoltre, a raccontare a Leyla tutta la verità sul suo fidanzamento segreto. Nonostante lei si sia innamorata di Emre, la sorella di Sanem cerca di convincerla che i loro mondi siano troppo diversi e la mette in guardia sulla famiglia Divit. Intanto Osman decide di dichiarare i suoi sentimenti a Leyla, consapevole di non avere alcuna speranza. Durante la festa dell'anniversario di Mevkibe e Nihat, Muzzaffer si presenta vestito come Can Divit e intende chiedere ancora una volta la mano di Sanem.