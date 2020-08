Giorno dopo giorno la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno conquista telespettatori. Le anticipazioni dalla Turchia relative alle nuove puntate, raccontano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) vivrà un grosso spavento non appena deciderà di non lavorare più alla Fikri Harika per dimenticarsi di Can Divit (Can Yaman).

La giovane, dopo essersi lasciata andare ad un lungo sfogo, verrà investita da un’auto guidata da Ygit (Utku Ates), che oltre a prestarle immediatamente soccorso si assumerà la colpa dell’accaduto.

DayDreamer, trame turche: il primogenito di Aziz accetta l’offerta di lavoro di Polen

Nei prossimi episodi della soap, Can verrà a conoscenza dell’accordo stretto tra Sanem ed Enzo Fabbri a sua insaputa.

In particolare il fotografo apprenderà che la sua amata, anche senza il suo consenso, ha fatto avere all’imprenditore italo-francese il suo profumo per farlo tornare in libertà. Il primogenito di Aziz, parecchio deluso dall’aspirante scrittrice, non la perdonerà neanche quando Fabbri e Aylin finiranno dietro le sbarre del carcere, con l’accusa di aver commesso delle azioni illegali contro la sua agenzia.

A questo punto Can sarà sempre più in crisi con Sanem, visto che arriverà ad accettare una proposta di lavoro che gli farà la sua ex fidanzata Polen. Quest’ultima, dopo aver fatto ritorno ad Istanbul, spinta da Huma, inviterà il fotografo a trasferirsi all’estero. Il fratello di Emre, pur avendo passato un weekend con Sanem in un hotel, prenderà una presa di posizione definitiva poiché farà sapere alla fanciulla di essere in procinto di recarsi nella penisola balcanica con Polen.

Sanem, disperata all’idea di dover mettere piede tutti i giorni alla Fikri Harika senza di lui, darà le sue dimissioni a Deren ed Emre. Mentre quest’ultimo e la direttrice creativa della nota agenzia pubblicitaria cercheranno di far cambiare idea a Sanem, l’ex moglie di Aziz approfitterà dell’occasione per provocare nuovamente la giovane.

Sanem in ospedale, Can invita Ygit ad allontanarsi dalla sorella di Leyla

Huma ribadirà alla secondogenita degli Aydin che le vicende sentimentali non dovrebbero mai influenzare il lavoro. Nonostante ciò la sorella di Leyla eviterà di rispondere alla frecciatina della madre di Can e si recherà nei pressi del porto per sfogare i suoi dispiaceri.

La situazione si complicherà quando Sanem, mentre sarà intenta a salire su un taxi per tornare a casa, verrà investita da Ygit. Quest’ultimo farà di tutto per portare la fanciulla in ospedale poiché avrà sbattutto la testa su un marciapiede. Per fortuna lo sconosciuto tirerà un sospiro di sollievo nell’istante in cui i medici lo rassicureranno sulle condizioni di salute di Sanem.

A preoccuparsi per la giovane invece sarà Can, che dopo essere stato avvisato da Emre parecchio sconvolto, andrà a far visita alla propria amata e si dirà disposto ad accompagnarla a casa. Inoltre il fotografo inviterà Ygit a prendere le distanze da Sanem. A gran sorpresa quest’ultima dimostrerà di apprezzare la presenza del nuovo arrvato, scatenando ovviamente la gelosia di Can.

Infine si capirà che la sorella di Leyla dovrà fare parecchia attenzione a Ygit, poiché si rivelerà essere il parente di una persona conosciuta da lei e dal figlio maggiore di Aziz.