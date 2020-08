La soap opera turca intitolata DayDreamer - le ali del sogno non smette di animare i pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano il 4 settembre 2020, si evince che Sanem Aydin (Demet Özdemir) a causa di una bevanda offerta da Deren Keskin (Tugce Kumral) farà un gesto inaspettato.

L’aspirante scrittrice mentre si troverà in campeggio, precisamente durante la preparazione della campagna pubblicitaria per la Compass Sport, ribadirà il suo amore a Can Divit (Can Yaman) e lo sorprenderà dandogli un bacio.

DayDreamer, spoiler puntata del 4 settembre: Deren mette dell’alcool nella bevanda di Sanem

Nella 58^ puntata della telenovela , in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 4 settembre 2020, dopo il salvataggio di Sanem da parte di Can. a catturare l’attenzione degli spettatori sarà Deren. Mentre l’aspirante scrittrice pur essendo caduta in una buca profonda riporterà soltanto un bernoccolo in fronte, non passerà di certo inosservata la gelosia della direttrice creativa della Fikri Harika. La donna, quando vedrà il proprio capo prendersi cura della sorella di Leyla, somministrerà dell’alcool nel succo di frutta destinato alla giovane con l’obiettivo di farla ubriacare.

Il piano di Deren sembrerà avere il risultato sperato, infatti Sanem dopo aver sbadigliato comincerà a vagare alticcia per il bosco imbattendosi in Can.

A un certo punto la fanciulla, oltre a confessare al primogenito di Aziz di non aver smesso di amarlo, prenderà l’iniziativa baciandolo all’improvviso.

Emre ricoverato in ospedale, Sanem viene nominata coordinatrice di un progetto

Ad accorgersi dell’avvicinamento amoroso tra il fotografo e Sanem sarà Cengiz.

Poco dopo Can riceverà una sconcertante chiamata telefonica, nella quale verrà messo al corrente del fatto che Emre è finito in ospedale a causa di un incidente stradale. Il figlio maggiore del Divit, mentre farà visita al fratello, incontrerà Aylin e le dirà di allontanarsi dai suoi cari. A questo punto la darklady progetterà di vendicarsi, stringendo un accordo con l’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri.

Infine Sanem, quando rimetterà piede nell'agenzia, per merito della sua creatività riuscirà a ottenere un nuovo incarico di lavoro legato però sempre alla stessa pubblicità. In particolare la fanciulla verrà nominata coordinatrice del progetto da Can, sotto lo sguardo di Deren: quest’ultima sarà sempre più infastidita e arriverà a sospettare che i due possano avere una relazione sentimentale.