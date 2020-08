Da giorni in rete circolano rumors sulla futura programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno. Lunedì 7 settembre la trasmissione Uomini e Donne riprenderà ad andare in onda alle 14:45, collocazione oraria attualmente occupata dalla serie turca. Si è parlato della probabile messa in onda in prime time il 7 settembre e di quella pomeridiana a partire da sabato 12, prima del debutto di Verissimo. Hanno diffuso la notizia vari siti tra i quali Dagospia, DavideMaggio e FanPage. Tuttavia, non è giunta ancora alcuna conferma ufficiale da Mediaset. In attesa di saperne di più, sul web i due attori protagonisti della fiction, Can Yaman e Demet Özdemir, hanno mostrato su Twitter il loro entusiasmo.

Can Yaman entusiasta per la probabile prima serata di Daydreamer

Secondo alcune fonti vicine a Mediaset la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno non verrà sospesa, ma subirà uno spostamento in prima serata il 7 settembre e nel sabato pomeriggio prima di Verissimo. La notizia non è stata ufficialmente confermata, ma ha già scatenato le prime reazioni del pubblico che aveva protestato sul web la probabile interruzione della serie, in vista del ritorno di Uomini e Donne. Oltre ai fan di DayDreamer, hanno manifestato il loro entusiasmo i due attori protagonisti, Demet Özdemir e Can Yaman. Quest'ultimo ha scritto sul suo profilo Twitter "Erkenci Kus, spostato in prime time in Italia'"allegando l'articolo pubblicato su ilGiornale.it che ha riportato la notizia come certa.

La frase postata dall'attore è stata arricchita da alcune emoticons come una bottiglia e due bicchieri per segnalare che c'è qualcosa da festeggiare. Un po' meno esplicito è stato il post di Demet Özdemir che ha scritto 'Ci sono buone notizie dall'Italia' con l'hashtag #ErkenciKus.

Erkenci Kuş, İtalya'da Prime Time'a alınmış 🍾🥂 🇮🇹🇹🇷 https://t.co/uLGjOaTXWl — Can Yaman (@canyaman1989) August 28, 2020

İtalya’dan güzel haber var ⭐️ Keyifle izleyiniz efendim 💋 #ErkenciKuş — Demet Özdemir (@dmtzdmr) August 29, 2020

Can Yaman e Demet Özdemir sono attualmente impegnati in Bay Yanlis e Dogdugun Ev Kaderindir

DayDreamer - Le ali del sogno continua ad avere successo in Italia.

La storia d'amore tra Sanem Aydin e Can Divit ha debuttato su Canale 5 il 10 giugno. Da allora la serie turca incolla allo schermo (ogni giorno, dal lunedì al venerdì) milioni di telespettatori. Nel frattempo, in Turchia i due attori protagonisti, Can Yaman e Demet Özdemir, sono attualmente impegnati in due diverse produzioni. Can Yaman è il protagonista maschile della commedia romantica Bay Yanliş, in onda sull'emittente Fox Turchia. Nella nuova serie l'attore divide lo schermo con Özge Gürel, già sua partner in Dolunay (in Italia Bitter Sweet - Ingredienti d'amore). Demet Özdemir, invece, è al momento impegnata nella seconda stagione della commovente fiction Dogdugun Ev Kaderindir.