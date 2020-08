La serie Daydreamer - Le ali del sogno continuerà ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Stando alle anticipazioni turche, nelle puntate italiane che andranno in onda prossimamente le incomprensioni tra Sanem e Can sembreranno in un primo momento insormontabili al punto tale da spingere il giovane fotografo a lasciare la città per riflettere sui suoi sentimenti. Divit ha infatti scoperto che Sanem ha ceduto la sua fragranza a Fabbri e la delusione lo porterà ad allontanarsi dalla giovane. Nel frattempo Emre escogiterà un piano per far riconciliare quest'ultima e il fratello, ma si frapporrà tra i due un altro ostacolo.

Sanem farà la conoscenza di un certo Yigit che scatenerà la gelosia del fotografo.

Trame turche di Daydreamer: Emre cerca di far riconciliare Sanem e Can

Nelle puntate di Daydreamer - Le ali del sogno in onda prossimamente su Canale 5 il rapporto tra Sanem e Can si complicherà ulteriormente. Dopo aver scoperto che la ragazza ha consegnato all'imprenditore Fabbri la sua fragranza, Divit ne rimarrà deluso. Nonostante Sanem cerchi di spiegargli il motivo per cui l'abbia fatto, Can deciderà di abbandonare la città per chiarirsi le idee. Emre cercherà di far riconciliare la coppia e prenoterà una camera per la giovane nello stesso hotel dove alloggia il fratello. I due si ritroveranno a parlare di ciò che hanno sbagliato nel loro rapporto.

Le anticipazioni turche rivelano inoltre l'entrata in scena di un nuovo personaggio, un certo Yigit, che offrirà ad Aydin un nuovo lavoro.

Can è geloso di Yigit

Yigit offrirà a Sanem una nuova opportunità di lavoro che la spingerà a presentare le dimissioni alla Fikri Harika, ma Can cercherà di trovare delle scuse per non permetterle di lasciare l'agenzia.

L'uomo infatti sarà geloso delle attenzioni di Yigit che si scoprirà essere il fratello di Polen. Sanem accetterà il lavoro e il ragazzo contatterà subito la casa editrice. L'ex di Can deciderà di produrre un libro di cucina e inizierà a lavorare al progetto. Nel frattempo, la nuova situazione lavorativa di Sanem fomenterà la gelosia di Divit.

Le anticipazioni turche di Daydreamer rivelano che i due innamorati rimarranno intrappolati in una ghiacciaia e inizieranno a discutere animatamente senza riuscire, però, a trovare un punto d'incontro.

Can e Sanem si riconcilieranno

Dopo essere riusciti ad uscire dalla cella, Can deciderà di portare Sanem in uno chalet dove potranno parlare e chiarire i loro sentimenti, ma il dialogo sfocerà in accese discussioni. I fan di Daydreamer non dovranno disperare perchè, dopo aver ammesso i propri errori e aver discusso animatamente, Can e Sanem si lasceranno alle spalle le incomprensioni e torneranno insieme. Il giovane trascorrerà giorni felici con l'amata e deciderà di rinunciare ad un impegno sui Balcani, ma la cosa non piacerà alla madre Huma.

Nel frattempo si avvicinerà il giorno del compleanno di Can e Sanem deciderà di organizzare una festa a sorpresa. Intanto anche il giovane fotografo deciderà di sorprendere la ragazza con una proposta inaspettata.