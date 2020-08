Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di DayDreamer - Le ali del sogno. La serie, dopo la breve pausa, riprende la messa in onda a pieno ritmo puntando i riflettori sulla travagliata storia d'amore tra Can e Sanem. Il fotografo ha scoperto che la sua fidanzata gli ha mentito causandogli vari problemi. L'aspirante scrittrice, nelle puntate in onda dal 24 al 28 agosto, proverà a dimostrare tutto i sotterfugi creati da Emre. I buoni propositi falliranno quando Leyla, sotto la guida del capo e Aylin, sottrarrà dei documenti alla sorella mettendola di nuovo nei guai.

Sanem cercherà di dimostrare la sua innocenza

Nelle nuove puntate di DayDreamer, Sanem farà di tutto per dimostrare a Can quello che sta combinando Emre. La ragazza prenderà l'atto costitutivo che dimostra la nascita della società di Emre e Aylin, ma Leyla, spinta dal capo e dalla perfida socia di quest'ultimo, ruberà i documenti alla sorella che non potrà più mostrarli a Can.

Mekvibe proverà a diventare presidente dell'associazione di quartiere scontrandosi con la madre di Muzzafer. Tra le due donne gli animi saranno sempre più accesi, ma alla fine sarà la madre di Sanem a trionfare grazie a un voto inaspettato. La perfida Aylin continuerà a mietere i suoi piani per allontanare Can e Sanem, ma anche per far litigare il fotografo e Fabbri, che sarà sempre più ossessionato dalla dolce Aydin.

Can si improvvisa garzone per riconquistare Sanem

Sanem cadrà in un tranello ordito da Fabbri: nel giorno del suo compleanno riceverà un pacco anonimo che conterrà un abito meraviglioso. Pensando a un regalo da parte di Can, la ragazza lo indosserà e si recherà alla festa, ma scoprirà che si tratta di un dono dell'imprenditore italiano, scatenando la gelosia del fotografo.

I due ragazzi avranno uno scontro tanto che Sanem deciderà di lasciare il lavoro e tornare a lavorare nella bottega di famiglia. In agenzia quanto è accaduto alla festa diventerà argomento di discussione. Mevkibe sarà eletta presidente dell'associazione del quartiere e scoprirà che non sarà un lavoro facile, poiché tutti le chiederanno favori in cambio di piccoli regali.

Muzzafer, che ha votato a favore della mamma di Sanem, si ritroverà fuori di casa.

Leyla litigherà con Sanem dopo che quest'ultima avrà scoperto che è stata proprio lei a rubare i documenti che avrebbero potuto scagionarla. Presa dai rimorsi, Leyla mostrerà i documenti a Can il quale litigherà aspramente con Emrem disconoscendolo come fratello. Il fotografo cercherà di riconquistare Sanem trasformandosi addirittura in garzone della bottega con risvolti a tratti divertenti. Sanem alla fine cederà e tornerà in azienda. Aylin chiamerà Huma, madre dei Divit, e cercherà di metterla contro Can e Sanem. Successivamente comparirà sulla scena Gamze, una vecchia conoscenza di Can: la ragazza farà parte della nuova campagna per la quale sta lavorando l'agenzia.

Sanem sarà molto gelosa della bellissima ragazza.