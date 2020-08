Sta per concludersi Come sorelle (titolo originale Sevgili Geçmiş), la nota serie televisiva turca con protagonisti Emreya Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci e Ece Uslu, trasmessa nel nostro Paese su Canale 5 dall'8 luglio. A seguito del cambio di programma delle ultime due settimane, rivediamo la serie occupare nuovamente il palinsesto della prima serata del mercoledì a partire dalle ore 21:20. Proprio mercoledì 26 agosto andrà in onda l'ottava e ultima puntata del serial televisivo drammatico, che sarà ricca di sorprese e colpi di scena, pronti ad intrattenere i telespettatori e i fan della serie televisiva.

Fra le tante novità, gli spoiler mettono in evidenza la rivelazione di Cemal alle nipoti di voler prendere in moglie Cahide, i soprusi di quest'ultimo sulle ragazze e la fuga in Grecia di Deren, Azra, Cilem, Ipke e Cahide grazie all'aiuto di Leyla. Allo stesso modo delle soap opera Cherry Season-La Stagione del Cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e DayDreamer - Le ali del sogno, quest'ultima attualmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, Come sorelle ha riscosso in Italia un enorme successo.

Le puntate di Come sorelle possono essere riviste in streaming oppure on demand su Mediaset Play in qualunque momento. Questa piattaforma, infatti, consente di recuperare tutti i programmi già trasmessi in televisione.

Cemal sottomette le nipoti

Dopo essere stato fermato dal Soykan, Cemal ha la certezza che le ragazze siano a conoscenza della verità. Infatti, è ormai evidente che è stata Cahide a introdursi nella sua abitazione e che proprio lui ha voluto e pianificato l’incendio alla tenuta. Inoltre, l'uomo rivela alle giovani la sua vera natura e il suo fine, ossia prendere in moglie Cahide e obbligarle a vivere come lui vuole.

Cemal si trasferisce così nella loro casa, rendendogli la vita impossibile e costringendole alle sue regole. Ufuk, però, stancandosi presto dei soprusi dell'uomo, decide di consegnare a Kenan le prove che per decenni aveva nascosto allo scopo di coprire Cemal dall’uccisione di Mehmet, suo fratello.

Le ragazze vogliono fuggire in Grecia

Frattanto, Cahide, Deren, Azra, Ipek e Cilem non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna. Per questa ragione, Leyla fa avere loro dei passaporti falsi per fuggire in Grecia. Nello stesso tempo, onde evitare sospetti, le ragazze fanno finta di arrendersi alla volontà di Cemal e di essere d'accordo circa il matrimonio fra lo zio e la loro mamma. Durante la serata fissata per la fuga, nel momento in cui il cerimoniere non si presenta a celebrare le nozze, le donne riescono a raggirare Cemal e a raggiungere il porto per la fuga. Ad un certo punto, però, nascono in loro dei forti sensi di colpa.