Demet Ozdemir, protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, soap opera turca che sta riscuotendo successo in Italia, in questi ultimi giorni è finita nel mirino degli haters. Questi ultimi, infatti, l'hanno duramente attaccata perché, dopo la pubblicazione di alcune sue foto in bikini, hanno notato una forma fisica non del tutto impeccabile dell'attrice.

Demet Ozdemir vittima di body shaming su Twitter

Demet Ozdemir, dunque, ha subito del body shaming (atto di derisione del corpo) da parte di alcuni utenti dei social network. I detrattori hanno offeso l'interprete di Sanem Aydin in DayDreamer perché hanno notato delle "rotondità" di troppo in costume da bagno.

Su Twitter sono stati pubblicati degli scatti che immortalano l'attrice turca mentre, in bikini, si gode un po' di vacanza sulla costa di Turkbuku. Alcuni haters hanno attaccato la giovane artista, ritenendo che sia in sovrappeso e fuori forma soprattutto lungo il girovita. Al contempo, però, c'è da segnalare che sono stati molti gli utenti che hanno assunto le difese di Ozdemir, ritenendo eccessive e fuori luogo le offese al suo corpo e, anzi, lodandola per la semplicità e genuinità della sua bellezza.

Demet ha parlato del suo passato difficile

Demet Ozdemir ha rilasciato un'intervista al magazine ufficiale di DayDreamer, durante la quale ha spiegato di avere dei trascorsi alquanto complicati.

Ha detto che ha cominciato a lavorare duramente fin da ragazza, impegnandosi tanto e facendo la gavetta. Dunque, fin da quando era molto giovane, ha dovuto sacrificarsi al contrario di molti suoi coetanei che, invece, pensavano a divertirsi e ad uscire con gli amici.

"Ho cominciato a lavorare all'età di 15-16 anni - ha rivelato Ozdemir - in giovane età.

Non ho potuto vivere l'adolescenza come quella degli altri. Lavoravo mentre i miei amici andavano al cinema. In quest'ultimo periodo ho interpretato personaggi di 20, 22 o a volte 18 anni - ha aggiunto - e mi hanno permesso di vivere nei panni di una ragazzina".

DayDreamer torna in onda dal 17 agosto

DayDreamer - Le ali del sogno in questi giorni è in pausa estiva su Mediaset e tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 agosto. I telespettatori italiani, quindi, dopo la breve vacanza ferragostana della soap turca potranno ricominciare a seguire le avventure di Sanem Aydin e del fotografo Can Divit alle prese con la loro tormentata storia d'amore tra inganni e sotterfugi.