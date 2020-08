L'appuntamento in prima visione assoluta con DayDreamer - Le ali del sogno ritornerà a partire da lunedì 17 agosto, quando la soap opera turca che ha stregato il pubblico di Canale 5, andrà in onda puntuale come sempre alle 2 e 45 del pomeriggio. Le anticipazioni su quello che succederà nel corso di questi nuovi episodi in onda fino a venerdì 21 agosto, rivelano che ci saranno dei colpi di scena. In particolar modo per Can Divit, arriverà il momento di scoprire tutta la verità: le bugie di Emre e della sua amata Sanem verranno definitivamente a galla, al punto che il fotografo deciderà di chiudere la loro relazione.

Le anticipazioni di DayDreamer al 21 agosto 2020: Can scopre tutto e chiude con Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni settimanali di DayDreamer dal 17 al 21 agosto 2020, rivelano che tra Sanem ed Emre ci sarà un nuovo durissimo scontro e ancora una volta la ragazza gli rinfaccerà il suo coinvolgimento nel piano contro Can. Peccato, però, che questa volta anche il diretto interessato ascolterà tutto: Can, infatti, ascolterà la loro conversazione e furioso andrà via dal Luna Park.

Sanem, ignara del pasticcio in cui si è messa, aspetterà che Divit torni e a quel punto tra i due ci sarà un furiosa lite. Le trame di DayDreamer rivelano che Can confesserà di aver sentito tutto e amareggiato, chiederà a Sanem di dirgli tutta la verità su quello che è accaduto.

A quel punto la donna, in lacrime, non potrà fare a meno di confessare di aver agito alle sue spalle, in accordo con il fratello Emre.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di DayDreamer rivelano che nel frattempo Emre proverà a corrompere un noto dirigente della Yrt che dovrebbe firmare il contratto con l'agenzia fotografica.

Quando Can incontrerà Murat, (direttore della Yrt) per la fatidica firma finale del contratto, questo confesserà di essere stato ricattato da suo fratello Emre e per tale motivo deciderà di far saltare la firma e manderà tutto all'aria.

Sanem sparisce e i genitori denunciano la scomparsa

Una situazione a dir poco funesta per Can, dato che ormai la sua amata Fikri rischia davvero la chiusura per fallimento.

Le anticipazioni di DayDreamer dal 17 al 21 agosto rivelano che anche il rapporto tra Can e Sanem arriverà al capolinea. Il fotografo, dopo aver scoperto di essere stato ingannato dalla donna che amava, non riuscirà più a guardarla in faccia e deciderà di chiudere ogni tipo di rapporto con lei.

Un durissimo colpo per Sanem, che non potrà fare altro che disperarsi, piangendo per quanto è accaduto. La donna proverà anche a scrivere una lettera a Can, che la terrà impegnata per tutta la notte e in questo modo farà perdere le sue tracce per un po' di tempo. A quel punto, i genitori di Sanem, allarmati per la sua sparizione nel nulla, decideranno di denunciare la scomparsa della figlia.