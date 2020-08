La nuova soap opera DayDreamer - le ali del sogno, che vede protagonista l’attore Can Yaman al fianco di Demet Özdemir, prosegue a regalare anticipazioni sui prossimi episodi.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 20 agosto 2020, la storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin sembrerà essere giunta al capolinea. Il fotografo non avrà alcuna intenzione di perdonare l’aspirante scrittrice, dopo aver scoperto che ha aiutato suo fratello Emre.

Sanem è affranta e si tratterrà fino a tarda notte in azienda, per scrivere tutta verità al suo amato in una lettera. In poche parole Sanem vorrà far sapere a Can di non aver mai mentito sui propri sentimenti.

La giovane passerà tutta la notte fuori casa e finirà per far allarmare i suoi cari, che intimoriti all’idea che le possa essere accaduto qualcosa si precipiteranno in commissariato: Mevkibe e Nihat Aydin chiederanno alla polizia di rintracciare loro figlia.

DayDreamer, trama del 20 agosto: Can perde molti clienti a causa di Emre

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti della serie tv più seguita di questa estate, si preannunciano ricchi di tensione. Nell’episodio che i fan italiani avranno la possibilità di vedere giovedì 20 agosto 2020, Emre si vedrà costretto a fare i conti con Can. Il primogenito verrà messo alle strette dal fratello quando Murat, il direttore della YRT Holding, a causa sua rifiuterà di firmare il contratto con la loro agenzia.

Emre ammetterà al fotografo di aver tentato di corrompere un dirigente dell'azienda, ma giustificherà la sua azione precisandogli di aver agito per il bene della Fikri Harika. La voce di quanto accaduto arriverà subito alle orecchie dei clienti, e molti non vorranno avere più nulla a che fare con i Divit.

La Fikri Harika rischia il fallimento, i coniugi Aydin preoccupati per Sanem

A questo punto l’agenzia pubblicitaria di Aziz rischierà il fallimento, mentre Can sarà sempre più distante da Sanem. Il fotografo è ancora deluso dall’aspirante scrittrice per aver tramato alle sue spalle e non la guarderà nemmeno in faccia quando lei vorrà dargli delle spiegazioni su tutte le menzogne che gli ha raccontato.

Con il suo atteggiamento, Can farà capire di non voler tornare per nessun motivo con la fanciulla.

A questo punto la sorella di Leyla, sull’orlo della disperazione totale, starà tutta la notte sveglia per scrivere una lettera a Can. Così facendo Sanem desterà parecchia preoccupazione ai propri genitori Mevkibe e Nihat, i quali non vedendola rientrare a casa non perderanno tempo per denunciare la scomparsa della figlia alle autorità.