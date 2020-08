Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La soap, nata in Germania nel 2005, continua ad appassionare spettatori di tutte le età. Attualmente, viene trasmessa da Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:35.

Negli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 agosto, Nadja continuerà a mentire a Tim sulla sua presunta gravidanza. Dirk, però, la coglierà sul fatto e la sua scoperta potrebbe mettere a rischio i piani della donna. Walter, nel frattempo, sarà costretto a fare i conti con la sue precarie condizioni di salute e non avrà altra scelta che farsi ricoverare presso un istituto sanitario.

Infine, Annabelle riuscirà a convincere Paul a uscire con lei.

Tempesta d'amore, spoiler dal 17 al 21 agosto: Dirk scoprirà l'inganno di Nadja

Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda la prossima settimana, Nadja continuerà a far credere a Tim di essere incinta di suo figlio. Per non far sorgere sospetti, si recherà all'ospedale e ruberà il video di un'ecografia di un'altra paziente. I piani della donna, però, verranno messi in pericolo da Dirk: egli ha assistito alla scena del furto.

Nadja, a questo punto, si troverà con le spalle al muro e sarà costretta a trovare un modo per far si che Dirk non riveli la verità a Tim. Deciderà di sfruttare le sue doti da seduttrice per convincerlo a mantenere il silenzio.

Anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore fino al 21 agosto: Walter accetterà il ricovero presso un'istituto d'assistenza

Gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che Dirk non smetterà di provare a riallacciare i rapporti con Linda. Cogliendo la palla al balzo, le chiederà di aiutarlo per realizzare il disegno della sua nuova abitazione.

André andrà su tutte le furie, ma deciderà di non sfogare la rabbia nelle sue solite scenate e inizierà a lavorare su un piano che, a suo parere, potrebbe funzionare.

Nel frattempo, la situazione di Walter si aggraverà sempre di più. Arriverà al punto di aggredire la figlia Natascha a causa della sua mancanza di ricordi.

L'uomo, dopo essersi reso conto di non poter andare avanti così, deciderà di soggiornare, assieme alla moglie, presso una struttura d'assistenza. Prima di partire, però, esprimerà il desiderio di trascorrere il Natale con la sua famiglia.

Annabelle metterà una sostanza nel bicchiere di Paul

Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore in onda fino al 21 agosto, svelano che Cristoph avrà molti dubbi sulla veridicità dei suoi ricordi durante il coma. Secondo Michael, è possibile che i pazienti in stato di incoscienza ricordino dialoghi ed eventi, ma per avere una conferma, deciderà di affrontare Annabelle e chiederle spiegazioni riguardo al suo coinvolgimento nella morte di Romy.

Annabelle, nel frattempo, avrà altre cose a cui pensare.

Ella sarà concentrata sul suo obiettivo di conquistare Paul. Dopo vari tentativi, riuscirà a convincere l'uomo ad andare a cena con lei. Per cercare di abbattere le sue difese, gli metterà una sostanza nel bicchiere.